Звезды сошлись. Каким будет Барнаульский планетарий, и причем здесь инновации и формат 8К

Детали проекта реконструкции здания кинотеатра «Родина» стали достоянием широкой общественности. В него будет инвестировано порядка 30 млн рублей. И одним Барнаульским планетарием дело не ограничится. Об этом было заявлено после выездного совещания 28 августа, проведенного главой Барнаула Вячеславом Франком.

Напомним, в совещании приняли участия руководители администрации города, краевого министерства культуры, театра кукол «Сказка» и Барнаульского планетария.

Начало работ под конец года

Участники совещания ознакомились с проектом размещения планетария в здании кинотеатра «Родина», которое относится к памятникам культурного наследия регионального значения, а поэтому существуют ограничения по его эксплуатации.

Выездное совещание 28 августа Сайт администрации Барнаула

Согласно статусу, в конструкцию памятника нельзя вносить принципиальных изменений. Поэтому подрядчик будет встраивать необходимое оборудование в уже имеющееся пространство.

На данный момент завершены проектные работы. Дело остается за малым — дождаться, когда Театр кукол «Сказка» переедет в свое новое здание.

Театр кукол «Сказка». НО микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов».

Пока по предварительным оценкам, работы планируется начать в период с конца декабря этого года до начала января следующего. По плану в зале, где разместится планетарий, проведут демонтаж кресел, внутреннюю отделку и монтаж оборудования.

Культурный комплекс

Как рассказал altapress.ru автор проекта нового планетария, руководитель архитектурной мастерской «Классика» Александр Деринг, предусмотрено, что в бывшем здании кинотеатра «Родина» со временем будет образован целый культурный комплекс.

Проект Барнаульского планетария Сайт администрации Барнаула

Александр Деринг:

Планируется оборудовать два зала — проекционный зал с куполом и интерактивный музей астронавтики. Кроме того, здесь будут подготовлены помещения, где разместятся кружки и секции соответствующей тематики.

Для создания комплекса понадобится большое пространство, поэтому на совещании, наряду с другими вопросами, обсудили использование современной пристройки к «Родине».

Барнаульский планетарий переезжает в здание бывшего кинотеатра «Родина». barnaul.org.

Зал планетария будет вмещать не менее 50 человек. Конструктивные особенности здания просто не позволят оборудовать помещение, способное вместить большее количество посетителей. Сам же комплекс по предварительным оценкам будет рассчитан не менее чем на 100 человек.

Планеты в высоком разрешении

Архитектор особо подчеркнул, что главной фишкой барнаульского планетария станет новый купол, созданный по инновационным технологиям. На него будет транслироваться видео высокого разрешения в формате 8К.

Барнаульский планетарий переезжает в здание бывшего кинотеатра «Родина». barnaul.org.

Как стало известно altapress.ru, во время совещания Вячеслав Франк активно участвовал в обсуждении проекта. После чего дал соответствующие поручения, касающиеся вопроса реконструкции, членам администрации.

На сайтемэрии уточняется, что по словам председателя комитета по культуре Валерия Паршкова, проектные работы практически завершены, сама же проектно-сметная документация будет готова уже в октябре этого года.

Глава Барнаула Вячеслав Франк. barnaul.org

Вячеслав Франк подчеркнул, что в настоящее время расходная часть бюджета на 2021 год только формируется. В первом чтении бюджет будет рассматриваться на сессии Барнаульской городской думы в конце сентября.

«Вопрос о выделении средств на реконструкцию здания и его переоборудование будет обсуждаться с депутатским корпусом. Уверен, депутаты его поддержат. Мы все понимаем, что планетарий городу нужен, и наша задача достойно реализовать этот проект и сделать все возможное, чтобы здесь было комфортно и удобно барнаульцам и гостям нашего города», — подчеркнул Вячеслав Франк.

Земля в иллюминаторе , кабина корабля и многое другое

Барнаульский планетарий переезжает в здание бывшего кинотеатра «Родина». barnaul.org.

Планируется, что в комплексе будет немало интересных интерактивных площадок.

Визуальные планеты. Двухметровый круг , на который будет отображаться динамичное видео планет. Зрители вблизи смогут наблюдать , как выглядят звезды.

на который будет отображаться динамичное видео планет. Зрители вблизи смогут наблюдать как выглядят звезды. Живой иллюминатор. Иллюминатор космического корабля со встроенным дисплеем для симуляции реальных видов из космоса. Посетители смогут оценить вид на Землю из космоса благодаря реально отснятому видео с орбиты.

Межпланетные весы. Электронные весы , которые показывают вес человека на других планетах.

которые показывают вес человека на других планетах. Кабина космического корабля. Это макет кабины космического корабля , в котором посидеть и сфотографироваться.

Наука и религия

Напомним, что здание Кресто-Воздвиженской церкви, в котором пока расположен планетарий, официально передали РПЦ в 2019 году.

В барнаульском планетарии altapress.ru

Однако работа по его передаче началась еще в 2013-м. Приход церкви направил в администрацию города соответствующее заявление. Сергей Дугин тогда отметил, что процесс передачи завершен, а планетарий останется в здании минимум еще на два года. За это время ему найдут новое место.