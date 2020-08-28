Власти Барнаула рассказали, во сколько обойдется переезд планетария в кинотеатр «Родина»

Как напомнили в пресс-службе мэрии, в прошлом году был завершен процесс передачи здания, в котором в настоящее время расположен планетарий, приходу Кресто-Воздвиженской Церкви города Барнаула.
По договору, который подписали планетарий и церковь, звездный дом может располагаться в прежнем здании еще два года — на период подготовки бывшего кинотеатра «Родина» для того, чтобы разместить планетарий.
Согласно проекту реконструкции «Родины», единовременно в залах и учебных комнатах смогут расположиться порядка 100 посетителей. Как заявил глава городского комитета по культуре Геннадий Паршков, сейчас проектные работы практически завершены, а проектно-сметная документация будет готова в октябре этого года.
На реконструкцию здания и приобретение оборудования из городской казны планируется направить порядка 30 млн рублей.
Глава города Вячеслав Франк, в свою очередь, отметил, что вопрос о выделении средств на реконструкцию здания и его переоборудование будет обсуждаться с депутатским корпусом.
«Уверен, депутаты его поддержат. Мы все понимаем, что планетарий городу нужен, и наша задача достойно реализовать этот проект и сделать все возможное, чтобы здесь было комфортно и удобно барнаульцам и гостям нашего города», — добавил градоначальник.