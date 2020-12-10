Не успеют в срок: стала известна новая дата открытия театра кукол в Барнауле

Новое здание театра кукол «Сказка» планируют открыть 21 марта 2021 года — в Международный день театров кукол. Ранее сообщалось, что работы будут завершены до конца 2020 года.

Сейчас в театре выполняют внутренние отделочные работы. Все необходимое оборудование и мебель хранятся на складах и дожидаются монтировки, сообщила на пресс-конференции министр культуры Елена Безрукова.

«Все сроки по поставкам нам понятны. Кресла, занавес, необходимое звуковое и световое оборудование и прочее приобретено, находится на объекте или на складах. Рисков недопоступления у нас нет», — сообщала министр.

Переезд и первые показы на зрителя планируются также на конец марта.

Напомним, что интерьеры в театре кукол делает компания «Век-строй». Финальные работы, согласно условиям контракта, стоят 93 млн рублей.

Строительные работы не останавливаются, но идут не в столь быстром темпе, поскольку из-за пандемии работники уходят на больничные.

Что с другими стройками

Также в Барнауле продолжается строительство здания художественного музея, которое расположено на площади Октября.

Реставрационные работы в 2021 году запланированы в краеведческом музее, который входит в реестр объектов культурного федерального значения.

В 2020 году на эти цели заложены 57 млн рублей. На 2022 и 2023 годы из федерального бюджета по нацпроекту «Культура» на ремонт выделят еще около 200 млн рублей.

Отдельно будет профинансирован военно-исторический отдел музея. В следующем году на его реставрацию потратят 90 млн рублей из краевого бюджета.