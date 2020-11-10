Финал уж близок. Интерьеры строящегося театра кукол в Барнауле впервые показали публике

Процесс идет. Уже красивые полы, уже поднимаемся на второй этаж по ступенькам, уже делают потолки. В зале пол подготовлен под паркет. Оборудование, кресла, занавес и черный кабинет для зрительного зала на складах и ждут своего часа.
Ждут своего часа специально созданные необычные люстры для фойе и красивые витражи, — рассказала Елена Безрукова.
Однако людей в бригадах меньше, чем должно быть, — эпидемия ковид продолжается, работники уходят на больничный. «Но ни на каких участках работы не останавливаются», — добавила Безрукова.
Интерьеры в театре кукол делает компания «Век-строй», финальные работы, согласно условиям контракта, стоят 93 млн рублей.
Чуть раньше министр рассказывала, что по условиям контракта, все работы на объекте должны быть завершены до конца 2020 года. Строители будут пытаться сдать этот объект в срок, несмотря на уход части кадров на лечение.
Мы рассчитываем, что полноценную работу в новом здании театр кукол сможет развернуть в 1 квартале 2021 года", — сказала Елена Безрукова в конце октября в ходе интернет-форума.