Финал уж близок. Интерьеры строящегося театра кукол в Барнауле впервые показали публике

Интерьеры строящегося театра кукол «Сказка» показала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на странице в соцсети Facebook. Сейчас в здании идут внутренние отделочные работы — дело двигается к финалу.

Процесс идет. Уже красивые полы, уже поднимаемся на второй этаж по ступенькам, уже делают потолки. В зале пол подготовлен под паркет. Оборудование, кресла, занавес и черный кабинет для зрительного зала на складах и ждут своего часа. Ждут своего часа специально созданные необычные люстры для фойе и красивые витражи, — рассказала Елена Безрукова.

Однако людей в бригадах меньше, чем должно быть, — эпидемия ковид продолжается, работники уходят на больничный. «Но ни на каких участках работы не останавливаются», — добавила Безрукова.

Интерьеры в театре кукол делает компания «Век-строй», финальные работы, согласно условиям контракта, стоят 93 млн рублей.

Чуть раньше министр рассказывала, что по условиям контракта, все работы на объекте должны быть завершены до конца 2020 года. Строители будут пытаться сдать этот объект в срок, несмотря на уход части кадров на лечение.

Театр кукол «Сказка». Altapress.ru