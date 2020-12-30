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Экономика

Алтайский край утвердил инвестпрограмму и капремонты на 5,9 млрд рублей. Что и где построят

В Алтайском крае утвердили краевую адресную инвестиционную программу (КАИП) и программу капремонта на 2021 год. Общая сумма на обе составила 5,9 млрд рублей, примерно на уровне этого года.

Ремонт.
Ремонт.
Открытые источники в Интернете (СС0)

На финансирование КАИП в 2021 году планируется направить 4,6 млрд рублей (+215 млн рублей по сравнению с программой 2020 года). На капремонты выделили 1,3 млрд рублей, уточнили в краевом минэкономразвития.

Из федерального бюджета планируется привлечь почти 4 млрд рублей, поэтому общая сумма в итоге может достичь 9,9 млрд рублей.

Всего планируется профинансировать 183 проектов и мероприятий, из которых 118 — объекты капитальных вложений (64,5% от общего объема) и 65 — капитальные ремонты (35,5%).

На что потратят деньги

На образование пойдет 2,6 млрд рублей, на здравоохранение 681 млн рублей, на культуру 956 млн рублей, спорт — 229 млн рублей.

На улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан — 484 млн рублей, на ЖКХ — 463 млн рублей, на прочие расходы и сферу «Соцобеспечение» — 400 млн рублей.

С федеральным участием планируют построить:

  • 7 детских садов-яслей,
  • 3 школы,
  • 17 модульных ФАПов, поликлиник в райцентрах Советского и Ребрихинского районов, в квартале 2002 Барнаула.
Театр кукол &quot;Сказка&quot;. Ноябрь 2020 года.
Театр кукол «Сказка». Ноябрь 2020 года.
Facebook Елены Безруковой.

Продолжится реконструкция Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске, поликлиники по ул. П. Сухова в Барнауле, реконструкция и капитальный ремонт трех сельских ДК и школы искусств, двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Барнауле и крытого катка в Бийске, строительство и реконструкция сетей и объектов водоснабжения и так далее.

Без федерального участия в 2021 году закончат стройку школы в селе Заводское и пять детских садов в Алтайском, Поспелихинском, Тальменском и Целинном районах, поликлиники в районном центре Алтайского района.

Продолжится обустройство государственного театра кукол «Сказка» в Барнауле, культурно-спортивного центра в Шелаболихе, вспомогательных зданий и сооружений для подготовки ко второму этапу кубка мира по гребле, объектов инженерной инфраструктуры, в том числе для обеспечения развития туристических кластеров в Белокурихе и Алтайском районе.

Также в Барнауле продолжится реконструкция государственного художественного и краеведческого музеев, начнут реконструкцию концертного зала Алтайского музыкального колледжа и другие объекты.

ремонт Краеведческого музея
ремонт Краеведческого музея
опубликовано altairegion22.ru/

Планируется, что 591,1 млн рублей останутся для допфинансирования.

Ранее стало известно, какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2021 — 2024 годах.

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