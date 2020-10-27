Масштабные работы по ремонту, реконструкции и строительству транспортных магистралей в рамках национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги будут продолжены в Барнауле в 2021 и последующие годы.

Как сообщили в городской администрации, согласно предварительным подсчетам, в период с 2021 по 2024 годы, на реализацию нацпроекта в краевой столице из бюджетов разных уровней планируется привлечь 3,5 млрд рублей.

Так, в будущем году, планируется выполнить работы по ремонту 18 улиц, включая улицу Северо-Западная в границах от проспекта Ленина до улицы Советской Армии; Змеиногорский тракт от улицы Аванесова до Южного тракта; Павловский тракт от улицы Сельскохозяйственной до улицы Солнечная поляна.

Также запланирована реконструкция двух мостов (мост через реку Власиха в селе Власиха, где работы стартовали в 2020 году, и мост через реку Барнаулка по улице Челюскинцев). Кроме того, в 2021 году будут завершены работы по строительству проезда Северный Власихинский на участке от улицы Попова до проспекта Энергетиков.

Общая длина ремонтируемых улиц в 2021 году в Барнауле составит 32,06 километра Стоимость работ из бюджетов разных уровней — 906,9 млн рублей. Из федерального бюджета направят 524 млн рублей, из краевого — 157,42 млн рублей и из городского — 225,5 млн рублей.

Что касается дальнейших планов реализации нацпроекта БКАД в Барнауле, то в 2022 году будут выполнены работы по ремонту 10 улиц города (улицы Малахова, от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора, улицы Лазурной, от улицы Власихинской до улицы Взлетной, проспекта Дзержинского, от Южного тракта до улицы Центральной в селе Лебяжье, улицы Никитина, от переулка Малый Прудской до проспекта Ленина).

Реализация проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги. Дмитрий Лямзин

Общая длина ремонтируемых в 2022 году улиц, предварительно, составит 19,2 километра. Стоимость работ — 346,5 млн рублей.

Важно отметить, что в 2022—2023 годы планируется выполнить работы по реконструкции путепроводов через железнодорожные пути на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Стоимость этих работ составит более 1 млрд рублей.

В 2023 году помимо путепроводов будет выполнен ремонт 7 улиц, включая, например, Павловский тракт (на участке от Солнечной Поляны до Трактовой), проспекты Космонавтов (от улицы Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта) и Энергетиков (от улицы Трактовой до улицы Попова). Общая длина ремонтируемых улиц составит 25,7 километра. Стоимость работ — 477,16 млн рублей.

В 2024 году будет выполнен ремонт 19 объектов, среди которых проспект Ленина (от улицы Димитрова до площади Октября), четная сторона улицы Антона Петрова (от улицы Попова до улицы Малахова), улица Парфенова, улица Воровского, улица Радужная (поселок Лесной). Общая длина ремонтируемых улиц составит 37,8 километра. Стоимость работ —

648 млн рублей.

За прошедшие 2017−2019 годы в ходе реализации национального проекта выполнены работы по ремонту 110 объектов, общей протяженностью 179,4 километра. Нормативность автомобильных дорог увеличилась с 37,3% (243,2 километра) до 64,8% (422,6 километра).

Общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции дорог в Барнауле в 2020 году составляет 43,1 км. По итогам завершения дорожно-строительного сезона в текущем году нормативность автомобильных дорог, включенных в национальный проект, должна увеличиться с 64,8% до 71,4%, (плановый показатель 67,7% - 441,5 километра).

А к концу 2024 года нормативность автомобильных дорог должна увеличиться до 85,1% (554,9 километра).

Отметим, что обозначенные выше планы работ могут быть скорректированы, исходя из выделенного финансирования и фактического состояния улиц краевой столицы по результатам ежегодной диагностики.