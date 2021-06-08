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Известный историк расскажет, как жила самая успешная купеческая династия Барнаула

Барнаульский историк Данил Дегтярев анонсировал проведение бесплатной онлайн-экскурсии по городу. Во время прогулки он расскажет о жизни купеческой династии Суховых.

Данил Дегтярев.
Данил Дегтярев.
Ирина Пергаева.

В конце 19 — начале 20 века Барнаул был купеческим городом. Самой успешной предпринимательской династией того времени была династия Суховых.

Три поколения предпринимателей с выгодой для себя торговали, строили заводы, двигали вперед технический прогресс, занимались благотворительностью, рассказывают организаторы экскурсии.

Часть построенных ими зданий дошла до нашего времени. Именно их покажет историк Даниил Дегтярев.

Экскурсия пройдет в онлайн-режиме в группе Urban History ВКонтакте.

«В прошлом году, когда из-за ограничений невозможно было проводить экскурсии в обычном формате, наша группа организовала их в режиме онлайн. И многим понравился этот формат. Поэтому мы решили продолжить эту практику», — объясняют организаторы.

Трансляция пройдут 10 июня в 19:00.

Экскурсия бесплатная, число участников не ограничено.

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