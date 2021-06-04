Хитрый бог и темнокожая Анна Болейн: топ-7 сериалов июня, которые стоит посмотреть

В июне любителей сериалов ждет много первоклассных новинок — от фантастических фильмов «Локи» и «Мальчик с оленьими рогами» до психологических драм «В ритме жизни» и «Срок». Что посмотреть в первый месяц лета — в обзоре «Афиши».

История Лизи

С 4 июня. Экранизация романа Стивена Кинга.

Главная героиня Лизи (Джулианна Мур) — жена успешного талантливого писателя (Клайв Оуэн). Читая его произведения, не понимаешь, где реальность, а где выдумка.

Внезапно писатель умирает. За неопубликованными рукописями начинает охоту его поклонник (Дэйн ДеХаан), готовый на все. Вдове же предстоит разобраться, откуда черпал вдохновение ее покойный муж. И эта тайна полна кошмаров.

Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами

С 4 июня. Фэнтези о мире будущего, в котором живут люди-гибриды.

Мир поразил смертельный вирус, после которого стали рождаться полулюди-полуживотные. Обычные люди не знают, чего ждать от гибридов и решают проблему привычным способом — уничтожают их.

Мальчик Гас родился с оленьими рожками, отец укрывает его в лесу. Но однажды он заболевает, и Гас остается без защиты. Вместе с незнакомцем, спасшем ему жизнь, он отправляется на поиски таких же детей, как он.

Локи

С 9 июня. Долгожданный мини-сериал о самом популярном злодее Marvel.

После событий фильма «Мстители: Финал» Локи (Том Хиддлстон) оказывается под арестом в организации «Управление временными изменениями».

Ее сотрудник Мобиус (Оуэн Уилсон) убеждает бога лжи помочь одолеть таинственного противника и устранить временные парадоксы, которые создал Локи, пользуясь украденным Камнем пространства.

Анна Болейн

С 4 июня. Трехсерийная драма о второй жене Генриха VIII.

Сериал, который наряду с «Великой» и «Бриджертонами» вызвал множество споров из-за актерского каста. Главную героиню играет темнокожая девушка — Джоди Тернер-Смит.

В сюжете рассказывается о последних месяцах жизни королевы, которая переживает измены мужа и его ярость из-за того, что не родила мальчика. Параллельно она пытается устроить жизнь своей дочери, будущей королевы Елизаветы I.

Анну Болейн осудили за неверность и инцест и казнили в 1536 году.

В ритме жизни

С 18 июня. Драма о замученной заботами домохозяйке из Сан-Диего 80-х.

Шейла Рубин — тихая, утомленная домохозяйка, которая борется со своими внутренними демонами. Но внезапное увлечение аэробикой кардинально меняет ее жизнь и приводит к успеху.

Один из режиссеров сериала — Крэйг Гиллеспи, автор «Тоня против всех» и «Круэллы».

Республика Сары

С 15 июня. Необычная драма о том, что никогда нельзя сдаваться.

Школьная учительница Сара живет в маленьком городке Грейлоке. Внезапно там находят месторождение ценного минерала колтана. Ради него горнодобывающая компания готова стереть городок с лица земли.

Тогда Сара находит лазейку в истории города, позволяющую доказать, что Грейлок — это независимое государство.

Срок

С 7 июня. Звезда «Властелина колец» и «Игры престолов» Шон Бин пытается выжить в тюрьме.

Учитель случайно убивает человека и попадает в заключение. За осужденными наблюдает надзиратель Эрик, который заботится об их безопасности.

Но один из заключенных начинает угрожать Эрику. Чтобы спасти свою семью, он вынужден пренебречь профессиональной этикой.