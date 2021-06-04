Хитрый бог и темнокожая Анна Болейн: топ-7 сериалов июня, которые стоит посмотреть

История Лизи
С 4 июня. Экранизация романа Стивена Кинга.
Главная героиня Лизи (Джулианна Мур) — жена успешного талантливого писателя (Клайв Оуэн). Читая его произведения, не понимаешь, где реальность, а где выдумка.
Внезапно писатель умирает. За неопубликованными рукописями начинает охоту его поклонник (Дэйн ДеХаан), готовый на все. Вдове же предстоит разобраться, откуда черпал вдохновение ее покойный муж. И эта тайна полна кошмаров.
Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами
С 4 июня. Фэнтези о мире будущего, в котором живут люди-гибриды.
Мир поразил смертельный вирус, после которого стали рождаться полулюди-полуживотные. Обычные люди не знают, чего ждать от гибридов и решают проблему привычным способом — уничтожают их.
Мальчик Гас родился с оленьими рожками, отец укрывает его в лесу. Но однажды он заболевает, и Гас остается без защиты. Вместе с незнакомцем, спасшем ему жизнь, он отправляется на поиски таких же детей, как он.
Локи
С 9 июня. Долгожданный мини-сериал о самом популярном злодее Marvel.
После событий фильма «Мстители: Финал» Локи (Том Хиддлстон) оказывается под арестом в организации «Управление временными изменениями».
Ее сотрудник Мобиус (Оуэн Уилсон) убеждает бога лжи помочь одолеть таинственного противника и устранить временные парадоксы, которые создал Локи, пользуясь украденным Камнем пространства.
Анна Болейн
С 4 июня. Трехсерийная драма о второй жене Генриха VIII.
Сериал, который наряду с «Великой» и «Бриджертонами» вызвал множество споров из-за актерского каста. Главную героиню играет темнокожая девушка — Джоди Тернер-Смит.
В сюжете рассказывается о последних месяцах жизни королевы, которая переживает измены мужа и его ярость из-за того, что не родила мальчика. Параллельно она пытается устроить жизнь своей дочери, будущей королевы Елизаветы I.
Анну Болейн осудили за неверность и инцест и казнили в 1536 году.
В ритме жизни
С 18 июня. Драма о замученной заботами домохозяйке из Сан-Диего 80-х.
Шейла Рубин — тихая, утомленная домохозяйка, которая борется со своими внутренними демонами. Но внезапное увлечение аэробикой кардинально меняет ее жизнь и приводит к успеху.
Один из режиссеров сериала — Крэйг Гиллеспи, автор «Тоня против всех» и «Круэллы».
Республика Сары
С 15 июня. Необычная драма о том, что никогда нельзя сдаваться.
Школьная учительница Сара живет в маленьком городке Грейлоке. Внезапно там находят месторождение ценного минерала колтана. Ради него горнодобывающая компания готова стереть городок с лица земли.
Тогда Сара находит лазейку в истории города, позволяющую доказать, что Грейлок — это независимое государство.
Срок
С 7 июня. Звезда «Властелина колец» и «Игры престолов» Шон Бин пытается выжить в тюрьме.
Учитель случайно убивает человека и попадает в заключение. За осужденными наблюдает надзиратель Эрик, который заботится об их безопасности.
Но один из заключенных начинает угрожать Эрику. Чтобы спасти свою семью, он вынужден пренебречь профессиональной этикой.