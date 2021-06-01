Барнаульцам покажут докфильм о вымирании алтайских деревень

Барнаульский киноклуб «Сиди и смотри» зовет на бесплатный просмотр и обсуждение документального фильма «Я здесь родился» алтайской студии независимого кино «Козерог».

В основу документальной ленты легли фото и видео материалы, собранные во время поездок режиссера Антона Тимофеева и оператора Петра Шкряго по Алтайскому краю, сообщает Молодежный центр кинематографистов Алтая.

В своем фильме авторы затронули тему вырождения малых сел со всеми сопутствующими проблемами. Раскрыли они проблематику через «разговоры по душам» с деревенскими жителями.

«Кинематографисты решили показать как живут сегодня алтайские селяне, что они думают о своей жизни, о происходящем вокруг, почему уезжают или решают остаться в родных местах», — анонсировали в киноклубе.

Режиссер Антон Тимофеев рассказал, что постарался не «утяжелять» и без того трудную тему материала и не распространяться на очевидные проблемы затухающих деревень.

«Я избегал совсем уж „чернухи“ — алкоголизма, наркомании, нищеты, а возможность снять такое была. Общался с людьми с „непростой“ судьбой. Но снимать это не стал, чтобы совсем „чернухи“ не вышло», — объяснил он свою позицию.

После просмотра состоится дискуссия с режиссером фильма Антоном Тимофеевым и руководителем Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрием Шарабариным о том, как через киноискусство и документалистику можно и нужно рассказывать о проблемах современной России.

Увидеть, как сегодня выживает российское село и есть ли шанс на его возрождение, можно будет 3 июня в гостинице «Улитка».

Начало в 19:00. Вход по регистрации, которую можно заполнить здесь.