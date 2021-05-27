«Русский Джек Воробей». Пользователи удивились образу Сергея Безрукова в роли Бендера

В сети опубликован трейлер фильма «Бендер. Начало», главную роль в котором сыграл Сергей Безруков. Он играет афериста и турецко-подданного Ибрагима Бендера, с которым встречается еще молодой «великий комбинатор» и главный герой романов Ильфа и Петрова Остап Бендер-Задунайский.

Действия фильма разворачиваются в 1919 году. Юный идеалист Ося (Арам Вардеванян) сталкивается с опасным мошенником Ибрагимом Бендером.

Сводит их вместе опасная авантюра — охота за царской реликвией, драгоценным жезлом, заполучить который также не прочь местные бандиты и белые офицеры.

В череде головокружительных приключений Ося вынужден учиться у Ибрагима обаятельной лести, деликатному обману, пленительному шантажу и грубой силе. Не обойдется в картине и без любовных перипетий.

В фильме также играют Павел Деревянко, Юрий Колокольников, Таисия Вилкова, Александр Цекало, Гарик Харламов, Артем Ткаченко, Ольга Сутулова, Никита Кологривый и другие артисты.

Картину сняла кинокомпания «Среда» Александра Цекало, которые ранее создали успешную трилогию «Гоголь» с Александром Петровым и сериал «Метод» с Константином Хабенским.

Трейлер вызвал широкие обсуждения роли Безрукова. Многие сравнили его с «русским Джеком Воробьем» и Шерлоком в исполнении Роберта Дауни-мл. Но так и не смогли определиться, хорошо это или нет.

«Очень ждём! Ролик суперский. Образ Сергею к лицу — пиратско-бандитский», «До чего нехаризматичным и неприятным стал Саша Белый», «Кого бы он ни изображал — везде Безруков», «Выбор Безрукова на главную роль — удачный ход. Привлечет в кинотеатры поклонниц 50+» — разошлись во мнениях комментаторы.

Премьера фильма состоится 24 июня.