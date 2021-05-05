Стала известна дата выхода сериала «Обитель» о Соловецких лагерях с Сергеем Безруковым

События сериала разворачиваются в 20-е годы прошлого века в Соловецком лагере, больше известном как Соловки. За все время существования лагеря там погибли около восьми тысяч человек.

«Страх и отвага, отчаянное желание выжить, понять главное в себе и жизни — все это становится фоном страстной любовной истории двух героев: заключенного Артема Горяинова и чекистки Галины. Это любовь на краю пропасти, ведь гражданский муж Галины — всесильный начальник лагеря Федор Эйхманис», — такое описание дает «Кинопоиск».

Роман Прилепина вышел в 2014 году и стал бестселлером. За его экранизацию взялся режиссер Александр Велединский («Географ глобус пропил»), который, как утверждает писатель, и подтолкнул его к написанию книги.

Один из главных героев, Федор Эйхманс, существовал в реальной жизни — он был первым комендантом Соловков. Его сыграл актер Сергей Безруков.

Роль чекистки Гали исполнила актриса Александра Ребенок, а лагерного зека Артема, арестованного за убийство отца, — Евгений Ткачук, пишет «Комсомольская правда».

Съемки проходили в Выборге, Архангельской области и Москве.

Сериал будут показывать в вечернее время, в 21:20.