Барнаул 16°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Стала известна дата выхода сериала «Обитель» о Соловецких лагерях с Сергеем Безруковым

10 мая на телеканале «Россия-1» выйдет восьмисерийный сериал «Обитель», снятый по знаменитому роману Захара Прилепина.

Сергей Безруков на съемках сериала "Обитель"
Сергей Безруков на съемках сериала "Обитель"
vologda.kp.ru

События сериала разворачиваются в 20-е годы прошлого века в Соловецком лагере, больше известном как Соловки. За все время существования лагеря там погибли около восьми тысяч человек.

«Страх и отвага, отчаянное желание выжить, понять главное в себе и жизни — все это становится фоном страстной любовной истории двух героев: заключенного Артема Горяинова и чекистки Галины. Это любовь на краю пропасти, ведь гражданский муж Галины — всесильный начальник лагеря Федор Эйхманис», — такое описание дает «Кинопоиск».

Роман Прилепина вышел в 2014 году и стал бестселлером. За его экранизацию взялся режиссер Александр Велединский («Географ глобус пропил»), который, как утверждает писатель, и подтолкнул его к написанию книги.

Один из главных героев, Федор Эйхманс, существовал в реальной жизни — он был первым комендантом Соловков. Его сыграл актер Сергей Безруков.

Роль чекистки Гали исполнила актриса Александра Ребенок, а лагерного зека Артема, арестованного за убийство отца, — Евгений Ткачук, пишет «Комсомольская правда».

Съемки проходили в Выборге, Архангельской области и Москве.

Сериал будут показывать в вечернее время, в 21:20.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене