Российская студия по заказу Netflix снимет сериал «Анна Каренина»

Сервис потокового вещания Netflix впервые заказал у российских продюсеров сериал. Выбор стримингового гиганта пал на роман Льва Толстого «Анна Каренина».

Netflix уже заключил контракт с российской студией 1−2-3 Production, входящей в «Газпром-медиа холдинг», пишет ТАСС. Студию возглавляют продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов.

В их послужном списке производство таких сериалов, как «Обычная женщина» и хитовая «Эпидемия», а также трилогия «Гоголь» с Александром Петровым и реалити-шоу «Последний герой» на телеканале «ТВ-3».

По слухам, Netflix хочет выпускать сериалы для России и обсуждает эту возможность с российскими продюсерами.

Еще одним проектом стримингового сервиса станет драматическая история, происходящая в 1990-х годах, по сценарию Михаила Шприца. Ее снимет режиссер Дарья Жук. Этот сериал будет производить кинокомпания «Русское» (сериалы «Склифосовский» на «России-1», «Зулейха открывает глаза», «Черная кошка»).

Также обсуждается сериал студии «Водород», режиссером может стать Эдуард Оганесян. Кроме того, переговоры ведутся со «Средой» Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black and White и режиссером Климом Шипенко.