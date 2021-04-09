Вышел трейлер фильма с Анджелиной Джоли, где она спасает ребенка от киллеров и леса от пожаров

По сюжету сотрудница лесопожарной охраны и спасательница в парашютном отряде, переживает трагедию — в пожаре скончались ее коллеги.
Чтобы пережить горе, она отправляется на самый удаленный участок. Там она встречает подростка, за которым гонятся киллеры.
Она решает укрыть мальчика в лесу. Тогда наемные убийцы решают «выкурить» их оттуда, устроив пожар.
Помимо Джоли, в фильме снялись и другие узнаваемые голливудские звезды: Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости», «Великая»), Эйден Гиллен («Игра престолов», «Острые козырьки»), Талер Перри («Исчезнувшая», «Власть») и Джон Бернтал («Ветреная река»), пишет РБК.
Фильм выйдет в прокат 13 мая.