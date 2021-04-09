Вышел трейлер фильма с Анджелиной Джоли, где она спасает ребенка от киллеров и леса от пожаров

В сети появился трейлер триллера «Те, кто желает мне смерти» с Анджелиной Джоли в главной роли. Картину снял Тейлор Шеридан («Убийца», «Йеллоустоун»).

Кадр из фильма "Те, кто желает мне смерти"

По сюжету сотрудница лесопожарной охраны и спасательница в парашютном отряде, переживает трагедию — в пожаре скончались ее коллеги.

Чтобы пережить горе, она отправляется на самый удаленный участок. Там она встречает подростка, за которым гонятся киллеры.

Она решает укрыть мальчика в лесу. Тогда наемные убийцы решают «выкурить» их оттуда, устроив пожар.

Помимо Джоли, в фильме снялись и другие узнаваемые голливудские звезды: Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости», «Великая»), Эйден Гиллен («Игра престолов», «Острые козырьки»), Талер Перри («Исчезнувшая», «Власть») и Джон Бернтал («Ветреная река»), пишет РБК.

Фильм выйдет в прокат 13 мая.