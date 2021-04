Куда сходить в Барнауле на выходных 10 и 11 апреля

Кино

В кинотеатры побегут все, кто в детстве рубился в файтинг «Мортал Комбат» — смотреть одноименный фильм.

По сюжету император Внешнего Мира Шан Цзун отправляет за бойцом MMA Коулом Янгом за ним своего лучшего бойца, криоманта Саб-Зиро. Коул собирает всех бойцов, у которых с рождения есть метка дракона, и начинает с ними тренироваться, чтобы достойно встретить врага.

Создатели обещают много крови и жестких сцен — все по классике игры.

В прокат также вышла драма «Уроки фарси».

Это история о том, как в 1942 году Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса — для него это единственная возможность остаться в живых. Эта ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль даже не может себе представить, какой ценой.

С детьми можно сходить на мультфильм «100% волк».

Фредди Люпин — наследник оборотней. Отчаянно мечтая им стать, он оборачивается в животное на свое 13-летие. Только вышел из него не волк, а пудель. Фредди понимает, что не может быть таким позором семьи и надо что-то предпринять.

Театр

В субботу на сцене Молодежного театра Алтая развернутся шекспировские страсти — там покажут «Гамлета» в обновленном, прозаическом переводе.

Исполнитель главной роли Андрей Потереба играет не мыслителя о судьбах людей и даже не борца за справедливость, а самого приземленного Гамлета — настоящего психа с затяжной депрессией и галлюцинациями.

Начало в 17:00, цена билета 250−500 рублей.

«Гамлет». Молодежный театр Алтая. Анна Зайкова.

В воскресенье в театре драмы можно посмотреть сентиментальную комедию «Ретро».

Беспомощного и одинокого после смерти жены старика дети забрали из деревни в городскую квартиру. Зять, торговец антиквариатом, раздраженный постоянным присутствием тестя, придумал женить «папу» на старушке: чтобы и на глазах у дочки остался, и из квартиры убрался. Для чего и приглашает в квартиру трёх дам соответствующего возраста, выделив на свидание с каждой по часу.

Начало в 17:30, цена билета 150−500 рублей.

Спектакль «Ретро» vk.com/altdrama

Театр кукол представит спектакль «Кто сидит в пруду?» для самых маленьких зрителей от двух лет. Енот отправляется в приключение, чтобы узнать, что такое настоящая храбрость.

Спектакль «Кто живет в пруду?» Предоставлено театром кукол «Сказка»

Постановку покажут 10 апреля в 11:30, 12:30 и 16:00, цена билета — 250 рублей.

Выставка

В ГМИЛИКА открылась тематическая выставка ко Дню космонавтики. На ней будут представлены открытки из частной коллекции, посвященные освоению космоса и главным его героям — Юрию Гагарину, Герману Титову и другим.

Юрий Гагарин Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Появился веский повод сходить в галерею «Республика ИЗО» — 10 апреля там выступит ее комиссар Вадим Климов, который «пояснит за рисунки». Начало в 16:00, вход — 25−50 рублей.

Сейчас там работают четыре выставки «Teste-графика» группы авторов, «Малая Вселенная» Анастасии Шангиной, «Быть собой…» Маргариты Рохлиной и «Внутренний мир и цветы» Екатерины Густовой. Подробно именно о них и расскажет Климов.

Концерт

10 апреля в театре кукол на Ленина, 19 выступит Алексей Вдовин — поэт, музыкант, лидер группы «НедРа», участник музыкального проекта «ХБ».

Вдовина слушатели любят за пронзительный голос и блестящие, образные тексты. Начало концерта в 18:00, цена билета 500 рублей.

В субботу в концертном зале «Сибирь» оркестр исполнит любимые мелодии из советского и российского кино. Начало в 17:00, цена билета — 500 рублей.

В ДК Сибэнергомаш музыканты трибьют-группы Radio Queen представят новое шоу «Богемская рапсодия» с симфоническим оркестром. На концерте прозвучат лучшие хиты группы Queen: We Will Rock You, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Under Pressure и многие другие.

Концерт пройдет 10 апреля в 19:00, цена билета — 1400−3000 рублей.

Планетарий

Ко Дню космонавтики нужно обязательно сходить в планетарий в парке «Изумрудный» (особенно, если вы там давно не были — ведь он может скоро переехать!).

Ежедневно там показывают по три программы в день, которые будут интересны и детям и взрослым. 10 апреля в 15:00 там расскажут о внеземных цивилизациях за пределами Солнечной системы, Млечном пути и других галактиках.

Здание барнаульского планетария. altapress.ru

11 апреля в 15:00 можно узнать, есть ли жизнь на Марсе, почему Венера самая горячая планета и что происходит на окраине Солнечной системы.

Цена билета — 100−150 рублей.