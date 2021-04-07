Барнаульцы смогут увидеть уникальные исторические документы о жизни горнозаводских крестьян

Выставка будет поделена на три раздела.
В первом под названием «Алтайские приписные» можно будет ознакомиться с документами середины XVIII-начала XIX века. Архивные источники расскажут о жизни алтайских крестьян и мастеровых до отмены крепостного права.
Барнаульцы смогут увидеть подлинные ревизские и окладные книги, росписи приписанных к заводам крестьян, именные списки купцов, крестьян, разночинцев, судебные дела о беглых дворовых.
Второй раздел носит название «Облегчения и преимущества горнозаводским людям». Из этих документов можно узнать об основных особенностях нового правового положения горнозаводского населения (мастеровых) и приписных крестьян после отмены крепостного права.
Итоги и последствия ключевой для России реформы раскрываются в завершающем разделе выставки «От горного к сельскохозяйственному». Отмена подневольного труда привела алтайскую горнозаводскую промышленность к полному кризису, который, в свою очередь, дал толчок для развития частной золотопромышленности, торговли и предпринимательства.
Выставка откроется 16 апреля в 11:00. Расположена она будет по адресу: ул. Анатолия, 72. Выставочный зал работает по будням, выходные дни — суббота и воскресенье.
Посмотреть уникальные документы можно будет до 1 сентября.
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