Барнаульцы смогут увидеть уникальные исторические документы о жизни горнозаводских крестьян

В краевом Госархиве откроется историко-документальная выставка «Право свободных сельских обывателей». На ней будут представлены около 200 уникальных документов из фондов органов управления Алтайским округом и горнозаводских учреждений XVIII — начала XX веков.

Выставка будет поделена на три раздела.

В первом под названием «Алтайские приписные» можно будет ознакомиться с документами середины XVIII-начала XIX века. Архивные источники расскажут о жизни алтайских крестьян и мастеровых до отмены крепостного права.

Барнаульцы смогут увидеть подлинные ревизские и окладные книги, росписи приписанных к заводам крестьян, именные списки купцов, крестьян, разночинцев, судебные дела о беглых дворовых.

Второй раздел носит название «Облегчения и преимущества горнозаводским людям». Из этих документов можно узнать об основных особенностях нового правового положения горнозаводского населения (мастеровых) и приписных крестьян после отмены крепостного права.

В архиве Алтайского края Анна Зайкова

Итоги и последствия ключевой для России реформы раскрываются в завершающем разделе выставки «От горного к сельскохозяйственному». Отмена подневольного труда привела алтайскую горнозаводскую промышленность к полному кризису, который, в свою очередь, дал толчок для развития частной золотопромышленности, торговли и предпринимательства.

Выставка откроется 16 апреля в 11:00. Расположена она будет по адресу: ул. Анатолия, 72. Выставочный зал работает по будням, выходные дни — суббота и воскресенье.

Посмотреть уникальные документы можно будет до 1 сентября.

Ранее altapress.ru рассказывал, как в краевом архиве разыскать своих предков. Почитать разбор можно здесь.