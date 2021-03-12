Разбор. Как в алтайском архиве найти своего самого древнего предка

Родственник вместо гаража
Основная задача архива со славных времен Петра — сохранять документы. Здесь можно получить справку с места работы для подтверждения трудового стажа или копию решения суда.
Но больше половины посетителей приходят в архив за другим — они с головой погружаются в вековые фолианты и ищут там своих предков.
«Иногда человек приходит искать документы на свой гараж, а уже через пару дней принимается за составление родословной», — рассказывает заведующая читальным залом Государственного архива Алтайского края Елена Москаль.
Но если вы знаете только имена бабушек-дедушек, велика вероятность, что из учреждения вы уйдете ни с чем. Составление генеалогического древа — это самостоятельная работа, и начинать ее советуют дома.
С чего начать
Прежде чем идти в архив, нужно составить список уже известных родственников. Записывайте точные данные — фамилию, имя, отчество бабушек и дедушек (или прабабушек и прадедушек), вспомните дату и место рождения, где они работали, их национальность, вероисповедание.
Очень помогает опрос родственников. Как показывает практика, они тоже могут вспомнить необходимую для поиска информацию: кого и как звали, где жил и чем занимался, в каких исторических событиях участвовал. Иногда домашние разговоры могут преподнести неожиданные открытия и дать определенное направление в поиске.
Поищите свидетельства о рождении, браке, смерти, удостоверения, наградные листы, аттестаты. Возможно, у вас хранятся личные дневники, письма, фотографии или книги с дарственными надписями — поможет любая информация.
«Максимально проработанный домашний архив облегчит поиск сведений по истории семьи. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда человек что-то помнил, знал, но когда архив предоставляет ему огромный массив информации, он теряется: „А кто это? А вдруг это не мои? А точно, что они приехали оттуда?“. И уходит ни с чем, потому что пришел неподготовленный. Приходится садиться рядом, чертить родственные схемы, помогать с логическими рассуждениями», — продолжает Елена Москаль.
При поиске древних родственников также следует понимать, что границы территорий в России постоянно изменялись. Один и тот же населенный пункт в разное время мог принадлежать разным административно-территориальным образованиям.
Поэтому некоторые исторические документы, касающиеся нашего региона, легко могут оказаться в архиве за его пределами — в Республике Алтай, Новосибирске, Кемерове, Томске, Казахстане.
Факт
Алтайский край был образован в 1937 году. До этого его современная территория в разные периоды входила в состав шести административно-территориальных образований:
- 1719−1764 гг. — Тобольская провинция Сибирской губернии
- 1764−1804 гг. — Тобольская губерния
- 1804−1917 гг. — Томская губерния
- 1917−1925 гг. — Алтайская губерния
- 1925−1930 гг. — Сибирский край
- 1930−1937 гг. — Западно-Сибирский край.
В составе губерний выделялась особая административная единица:
- 1727−1834 гг. — Колывано-Воскресенский горный округ
- 1834−1896 гг. — Алтайский горный округ
- 1896−1917 гг. — Алтайский округ.
Чтобы не запутаться, в госучреждении рекомендуют дополнительно изучить справочники об административно-территориальных изменениях Алтайского края. Некоторые карты есть в интернете, например, здесь.
После предварительного ликбеза можно отправляться в архив.
Поможет перепись
Посетитель заполняет необходимое заявление для доступа к документам и может продолжать свою работу.
Чаще всего она начинается с анкеты Всероссийской сельскохозяйственной земельной и городской переписи 1917 года.
Справка
Анкета Всероссийской сельскохозяйственной земельной и городской переписи 1917 года — это перепись населения, которая по решению Временного правительства проводилась весной и осенью 1917 года. В ней содержатся ответы на 165 вопросов, а именно: имена хозяев дома, состав семьи, их возраст, национальность, сословие, род занятий, уровень грамотности, сколько было земли и каково хозяйство вплоть до количества кур. Если это переселенцы — указывалась губерния, откуда они прибыли. На горожан заполнялись подворные карточки с точными адресами проживания.
Анкета — некий перевалочный пункт в поиске родственников. Используя информацию как «подсказки», исследователи понимают, в каком направлении им двигаться дальше.
Если ваши предки переехали из другой губернии, можно обратиться к алфавитному списку переселенцев. В нем указаны имена людей, которые оказались на Алтае после отмены крепостного права в 1861 году, здесь же указаны места выхода — губерния, уезд, волость, село.
На этот же вопрос могут ответить посемейные именные списки переселенцев. Хронологический период источников — 1883−1910 годы.
«С 1898 по 1916 год на Алтай пришли примерно 1,6 млн человек. Основное переселение было по Столыпинской реформе. У переселенцев обязательно указана губерния выхода. Условно: Иванов Иван переехал из Тамбовской губернии в 1900 году, значит, дальнейшие поиски придется продолжать не в нашем архиве. Но алгоритм везде един», — поясняет заведующая читальным залом.
Метрика до «Яндекса»
Следующим документом, без которого не обойдутся поиски родственников, станут метрические книги.
Справка
Метрическая книга — это реестр официальных записей гражданского состояния (рождений, браков и смертей) в России в период с начала XVIII века по 1918 год (на Алтае — с 1835 по 1933 год). Документы велись священнослужителями в церквях. В алтайском архиве хранится около 6 тыс. метрических книг.
С этих книг официально начиналась жизнь человека: в ней указывалась дата рождения, крещения, имена ребенка и родителей, сословие. Одна запись раскрывает сразу три колена.
Как правило, во втором (брак) и третьем (смерть) разделах метрических книг указывался возраст жителей на момент внесения записи, благодаря чему есть возможность выстроить цепочку родственных связей семьи.
Еще один любопытный вид документа, который сохранился благодаря церквям, — исповедальные росписи. Это были посемейные списки жителей поселения, которые ходили или не ходили на исповедь. По Барнаулу такие росписи находились в фондах Барнаульского духовного правления, Покровской и Знаменской церквях.
Интересно, что в некоторых росписях можно найти запись о том, что «не были на причастии по причине склонности к расколу». В церковь по этой причине могли не ходить целой деревней.
Иные сказки
На Алтае не было крепостного права в привычном для нас понимании, когда люди находились в повинности у помещика. Большая часть населения в Колывано-Воскресенском горном округе значилась крестьянами Его Императорского Величества и была приписана к разным заводам. Учет вели в окладных книгах (1821−1862 годы).
После окладных книг исследователь перейдет к «ревизским сказкам» — именно этими документами пользовался Чичиков в «Мертвых душах», увеличивая свое «состояние» за счет умерших крестьян.
Справка
«Ревизские сказки» — это документы, отражающие результаты подушных переписей (ревизий) податного населения Российской империи в 1722—1858 годах, проводившихся с целью налогообложения. В алтайском архиве это самые ранние генеалогические источники. Здесь хранятся сказки с 1748 по 1858 год. В них указаны фамилия, имя, отчество, возраст главы семьи и членов семьи, отношение каждого к главе семьи.
«Родство в ревизских сказках очень интересно указано, например: жена Ивана Иванова взята в замужество у крестьянина Федора Федорова из такого-то населенного пункта. То есть можно найти девичью фамилию супруги и ее родных», — рассказывает сотрудник архива.
Пройдя все ступени поисков, можно найти родственников, проживавших на Алтае с XVI века.
«Я как раз представитель крестьян-первопоселенцев, в ревизской сказке нашла своего самого древнего предка — Василия Прогова, который родился в 1686 году. В документе указывалось, что на момент составления ревизской сказки мой предок отсутствовал, потому что был на бугровании, то есть ходил с крестьянами на скифские курганы, раскапывал их, что-то добывал. Таких людей в демидовские времена было много», — поясняет Елена Москаль.
Факт
У крестьян в Сибири были фамилии — этим мог похвастаться не каждый житель европейской части России. Правда, люди могли трансформировать их из-за неприглядности. Посудите сами: кому захочется жить с фамилией, например, Убей-Конь или Сало? Иногда их меняли на созвучные, допустим, Горбань становился Горбуновым.
Тяжесть истории
В архиве предупреждают: не нужно ожидать, что за один поход вы сможете дойти сразу до ревизской сказки. Поиски могут занять даже не месяцы, а целые годы.
Татьяна Кузиванова посещает архив на протяжении шести лет. Сегодня она знает имена сотни родных по материнской линии до 11 колена. Поиски продолжает до сих пор. «Это как ремонт — начать можно, закончить нет», — говорит она.
Все началось с личного дела репрессированного в 30-е годы прадеда.
«Протоколы допросов меня потрясли. Они были очень длительными, велись в ночное время. Прадед работал товароведом в магазине, принимал добытую пушнину. Как-то там обмолвился, что на труде простых работяг наживаются, а все деньги текут в Москву. За это его и забрали», — делится исследовательница.
Изумили ее не только документы о прадеде. В архиве Татьяна узнала, что в ее роду был пономарь. Он рано овдовел, и консистория забрала у него детей. Старшему было 16 лет.
«Еще одного родственника в советское время лишили избирательного права, он был лишенец. Жил на лесоповале вместе с семьей. Когда наступили морозы, женщин и детей оттуда выслали, а мужчин оставили. Вернувшись к родным, мой родственник практически сразу умер, хотя был еще молодым. Когда я читала этот документ, я не понимала, за что его могли так осудить. Ведь он был простым батраком», — сокрушается Татьяна.
Эмоционально тяжело было читать документы не только о своей семье. В шок приводили попадавшиеся на глаза записи о смерти целых семей от горячки или дизентерии. Изучая архив, невозможно не заметить высокую детскую смертность.
«Да, люди говорят нам, что некоторые подлинники невозможно читать. Открываются жуткие факты о раскулачивании, когда изгоняли целые семьи, те же допросы репрессированных. Одно дело, когда ты узнаешь об этом в музее или из телепередачи, другое — когда видишь это на примере своей семьи, в реальных документах. Морально это очень тяжело», — объясняет Елена Москаль.
Но через эти, порой сложные факты приходит и любовь к истории в целом. От истории своей семьи исследователи часто переходят к изучению малой родины и всей страны.
Ведь только через древние фолианты начинаешь понимать, что большое складывается из малого. И даже сейчас каждый из нас своей жизнью ежедневно творит историю.