Разбор. Как в алтайском архиве найти своего самого древнего предка

10 марта 1720 года Петр I подписал первый в России государственный акт — «Генеральный регламент, или Устав» — и поручил во всех госорганах «письма прилежно собирать». Так образовались архивы, которые на днях отметили свой профессиональный праздник. Altapress.ru узнал в краевом госархиве (которому, кстати, в прошлом году исполнилось 255 лет), как искать своих предков и докопаться до пятнадцатого колена.

Родственник вместо гаража

Основная задача архива со славных времен Петра — сохранять документы. Здесь можно получить справку с места работы для подтверждения трудового стажа или копию решения суда.

Но больше половины посетителей приходят в архив за другим — они с головой погружаются в вековые фолианты и ищут там своих предков.

«Иногда человек приходит искать документы на свой гараж, а уже через пару дней принимается за составление родословной», — рассказывает заведующая читальным залом Государственного архива Алтайского края Елена Москаль.

В архиве Алтайского края Анна Зайкова

Но если вы знаете только имена бабушек-дедушек, велика вероятность, что из учреждения вы уйдете ни с чем. Составление генеалогического древа — это самостоятельная работа, и начинать ее советуют дома.

С чего начать

Прежде чем идти в архив, нужно составить список уже известных родственников. Записывайте точные данные — фамилию, имя, отчество бабушек и дедушек (или прабабушек и прадедушек), вспомните дату и место рождения, где они работали, их национальность, вероисповедание.

Очень помогает опрос родственников. Как показывает практика, они тоже могут вспомнить необходимую для поиска информацию: кого и как звали, где жил и чем занимался, в каких исторических событиях участвовал. Иногда домашние разговоры могут преподнести неожиданные открытия и дать определенное направление в поиске.

Поищите свидетельства о рождении, браке, смерти, удостоверения, наградные листы, аттестаты. Возможно, у вас хранятся личные дневники, письма, фотографии или книги с дарственными надписями — поможет любая информация.

«Максимально проработанный домашний архив облегчит поиск сведений по истории семьи. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда человек что-то помнил, знал, но когда архив предоставляет ему огромный массив информации, он теряется: „А кто это? А вдруг это не мои? А точно, что они приехали оттуда?“. И уходит ни с чем, потому что пришел неподготовленный. Приходится садиться рядом, чертить родственные схемы, помогать с логическими рассуждениями», — продолжает Елена Москаль.

При поиске древних родственников также следует понимать, что границы территорий в России постоянно изменялись. Один и тот же населенный пункт в разное время мог принадлежать разным административно-территориальным образованиям.

В архиве Алтайского края. Реставрация старинных документов Анна Зайкова

Поэтому некоторые исторические документы, касающиеся нашего региона, легко могут оказаться в архиве за его пределами — в Республике Алтай, Новосибирске, Кемерове, Томске, Казахстане.

Факт Алтайский край был образован в 1937 году. До этого его современная территория в разные периоды входила в состав шести административно-территориальных образований: 1719−1764 гг. — Тобольская провинция Сибирской губернии

1764−1804 гг. — Тобольская губерния

1804−1917 гг. — Томская губерния

1917−1925 гг. — Алтайская губерния

1925−1930 гг. — Сибирский край

1930−1937 гг. — Западно-Сибирский край. В составе губерний выделялась особая административная единица: 1727−1834 гг. — Колывано-Воскресенский горный округ

1834−1896 гг. — Алтайский горный округ

1896−1917 гг. — Алтайский округ.

Чтобы не запутаться, в госучреждении рекомендуют дополнительно изучить справочники об административно-территориальных изменениях Алтайского края. Некоторые карты есть в интернете, например, здесь.

В архиве Алтайского края Анна Зайкова

После предварительного ликбеза можно отправляться в архив.

Поможет перепись

Посетитель заполняет необходимое заявление для доступа к документам и может продолжать свою работу.

Чаще всего она начинается с анкеты Всероссийской сельскохозяйственной земельной и городской переписи 1917 года.

Справка Анкета Всероссийской сельскохозяйственной земельной и городской переписи 1917 года — это перепись населения, которая по решению Временного правительства проводилась весной и осенью 1917 года. В ней содержатся ответы на 165 вопросов, а именно: имена хозяев дома, состав семьи, их возраст, национальность, сословие, род занятий, уровень грамотности, сколько было земли и каково хозяйство вплоть до количества кур. Если это переселенцы — указывалась губерния, откуда они прибыли. На горожан заполнялись подворные карточки с точными адресами проживания.

В архиве Алтайского края Анна Зайкова

Анкета — некий перевалочный пункт в поиске родственников. Используя информацию как «подсказки», исследователи понимают, в каком направлении им двигаться дальше.

Если ваши предки переехали из другой губернии, можно обратиться к алфавитному списку переселенцев. В нем указаны имена людей, которые оказались на Алтае после отмены крепостного права в 1861 году, здесь же указаны места выхода — губерния, уезд, волость, село.

На этот же вопрос могут ответить посемейные именные списки переселенцев. Хронологический период источников — 1883−1910 годы.

«С 1898 по 1916 год на Алтай пришли примерно 1,6 млн человек. Основное переселение было по Столыпинской реформе. У переселенцев обязательно указана губерния выхода. Условно: Иванов Иван переехал из Тамбовской губернии в 1900 году, значит, дальнейшие поиски придется продолжать не в нашем архиве. Но алгоритм везде един», — поясняет заведующая читальным залом.

Метрика до «Яндекса»

Следующим документом, без которого не обойдутся поиски родственников, станут метрические книги.

Метрическая книга Госархив Алтайского края

Справка Метрическая книга — это реестр официальных записей гражданского состояния (рождений, браков и смертей) в России в период с начала XVIII века по 1918 год (на Алтае — с 1835 по 1933 год). Документы велись священнослужителями в церквях. В алтайском архиве хранится около 6 тыс. метрических книг.

С этих книг официально начиналась жизнь человека: в ней указывалась дата рождения, крещения, имена ребенка и родителей, сословие. Одна запись раскрывает сразу три колена.

Как правило, во втором (брак) и третьем (смерть) разделах метрических книг указывался возраст жителей на момент внесения записи, благодаря чему есть возможность выстроить цепочку родственных связей семьи.

Исповедальная роспись Госархив Алтайского края

Еще один любопытный вид документа, который сохранился благодаря церквям, — исповедальные росписи. Это были посемейные списки жителей поселения, которые ходили или не ходили на исповедь. По Барнаулу такие росписи находились в фондах Барнаульского духовного правления, Покровской и Знаменской церквях.

Интересно, что в некоторых росписях можно найти запись о том, что «не были на причастии по причине склонности к расколу». В церковь по этой причине могли не ходить целой деревней.

Иные сказки

На Алтае не было крепостного права в привычном для нас понимании, когда люди находились в повинности у помещика. Большая часть населения в Колывано-Воскресенском горном округе значилась крестьянами Его Императорского Величества и была приписана к разным заводам. Учет вели в окладных книгах (1821−1862 годы).

После окладных книг исследователь перейдет к «ревизским сказкам» — именно этими документами пользовался Чичиков в «Мертвых душах», увеличивая свое «состояние» за счет умерших крестьян.

Справка «Ревизские сказки» — это документы, отражающие результаты подушных переписей (ревизий) податного населения Российской империи в 1722—1858 годах, проводившихся с целью налогообложения. В алтайском архиве это самые ранние генеалогические источники. Здесь хранятся сказки с 1748 по 1858 год. В них указаны фамилия, имя, отчество, возраст главы семьи и членов семьи, отношение каждого к главе семьи.

Ревизская сказка Госархив Алтайского края

«Родство в ревизских сказках очень интересно указано, например: жена Ивана Иванова взята в замужество у крестьянина Федора Федорова из такого-то населенного пункта. То есть можно найти девичью фамилию супруги и ее родных», — рассказывает сотрудник архива.

Пройдя все ступени поисков, можно найти родственников, проживавших на Алтае с XVI века.

«Я как раз представитель крестьян-первопоселенцев, в ревизской сказке нашла своего самого древнего предка — Василия Прогова, который родился в 1686 году. В документе указывалось, что на момент составления ревизской сказки мой предок отсутствовал, потому что был на бугровании, то есть ходил с крестьянами на скифские курганы, раскапывал их, что-то добывал. Таких людей в демидовские времена было много», — поясняет Елена Москаль.

Факт У крестьян в Сибири были фамилии — этим мог похвастаться не каждый житель европейской части России. Правда, люди могли трансформировать их из-за неприглядности. Посудите сами: кому захочется жить с фамилией, например, Убей-Конь или Сало? Иногда их меняли на созвучные, допустим, Горбань становился Горбуновым.

Тяжесть истории

В архиве предупреждают: не нужно ожидать, что за один поход вы сможете дойти сразу до ревизской сказки. Поиски могут занять даже не месяцы, а целые годы.

В архиве Алтайского края. Татьяна Кузиванова за работой Анна Зайкова

Татьяна Кузиванова посещает архив на протяжении шести лет. Сегодня она знает имена сотни родных по материнской линии до 11 колена. Поиски продолжает до сих пор. «Это как ремонт — начать можно, закончить нет», — говорит она.

Все началось с личного дела репрессированного в 30-е годы прадеда.

«Протоколы допросов меня потрясли. Они были очень длительными, велись в ночное время. Прадед работал товароведом в магазине, принимал добытую пушнину. Как-то там обмолвился, что на труде простых работяг наживаются, а все деньги текут в Москву. За это его и забрали», — делится исследовательница.

В архиве Алтайского края Анна Зайкова

Изумили ее не только документы о прадеде. В архиве Татьяна узнала, что в ее роду был пономарь. Он рано овдовел, и консистория забрала у него детей. Старшему было 16 лет.

«Еще одного родственника в советское время лишили избирательного права, он был лишенец. Жил на лесоповале вместе с семьей. Когда наступили морозы, женщин и детей оттуда выслали, а мужчин оставили. Вернувшись к родным, мой родственник практически сразу умер, хотя был еще молодым. Когда я читала этот документ, я не понимала, за что его могли так осудить. Ведь он был простым батраком», — сокрушается Татьяна.

Эмоционально тяжело было читать документы не только о своей семье. В шок приводили попадавшиеся на глаза записи о смерти целых семей от горячки или дизентерии. Изучая архив, невозможно не заметить высокую детскую смертность.

«Да, люди говорят нам, что некоторые подлинники невозможно читать. Открываются жуткие факты о раскулачивании, когда изгоняли целые семьи, те же допросы репрессированных. Одно дело, когда ты узнаешь об этом в музее или из телепередачи, другое — когда видишь это на примере своей семьи, в реальных документах. Морально это очень тяжело», — объясняет Елена Москаль.

В архиве Алтайского края Анна Зайкова

Но через эти, порой сложные факты приходит и любовь к истории в целом. От истории своей семьи исследователи часто переходят к изучению малой родины и всей страны.

Ведь только через древние фолианты начинаешь понимать, что большое складывается из малого. И даже сейчас каждый из нас своей жизнью ежедневно творит историю.