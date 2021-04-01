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В сети появилась утерянная советская экранизация «Властелина колец»

«Пятый канал» опубликовал запись телеспектакля по мотивам первой части трилогии «Властелин колец» Толкина. Ранее она считалась утерянной.

Советский "Властелин Колец"
Советский "Властелин Колец"
youtube.com

Экранизацию сняли в 1991 году на студии Ленинградского телевидения.

Режиссером постановки и его сценаристом выступила Наталья Серебрякова. Главные роли исполнили Валерий Дьяченко (Фродо), Георгий Штиль (Бильбо), Андрей Тенетенко (Арагорн), Виктор Костецкий (Гэндальф) и Елена Соловей (Галадриэль), пишет РИА «Новости».

Это первая часть трилогии, известная нам под названием «Братство кольца». Однако советские переводчики Владимир Муравьев и Андрей Кистяковский в 1983 году перевели ее как «Хранители».

Изменения коснулись и имен: Бэггинс в советской версии стал Торбинсом, Арагорн — Бродяжником, пишет «Комсомольская правда».

Сегодня эта экранизация может вызвать лишь улыбку: герои телеспектакля скачут по заснеженным местам Ленинградской области, Голлум закутал в зеленый фатин и обмазан зеленой краской, борются со злодеями в шапках викингов — и все это под лейтмотив песни «Трилистник» группы «Аквариум».

Особенно умиление вызывают кадры, где создатели экранизации попытались «уменьшить» хоббитов. «Не тому „Властелину колец“ дали Оскар», — шутят пользователи.

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