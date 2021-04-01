В сети появилась утерянная советская экранизация «Властелина колец»

«Пятый канал» опубликовал запись телеспектакля по мотивам первой части трилогии «Властелин колец» Толкина. Ранее она считалась утерянной.

Экранизацию сняли в 1991 году на студии Ленинградского телевидения.

Режиссером постановки и его сценаристом выступила Наталья Серебрякова. Главные роли исполнили Валерий Дьяченко (Фродо), Георгий Штиль (Бильбо), Андрей Тенетенко (Арагорн), Виктор Костецкий (Гэндальф) и Елена Соловей (Галадриэль), пишет РИА «Новости».

Это первая часть трилогии, известная нам под названием «Братство кольца». Однако советские переводчики Владимир Муравьев и Андрей Кистяковский в 1983 году перевели ее как «Хранители».

Изменения коснулись и имен: Бэггинс в советской версии стал Торбинсом, Арагорн — Бродяжником, пишет «Комсомольская правда».

Сегодня эта экранизация может вызвать лишь улыбку: герои телеспектакля скачут по заснеженным местам Ленинградской области, Голлум закутал в зеленый фатин и обмазан зеленой краской, борются со злодеями в шапках викингов — и все это под лейтмотив песни «Трилистник» группы «Аквариум».

Особенно умиление вызывают кадры, где создатели экранизации попытались «уменьшить» хоббитов. «Не тому „Властелину колец“ дали Оскар», — шутят пользователи.