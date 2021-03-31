Названы пять самых популярных российских фильмов на Западе

Пока фильм Илья Найшуллера «Никто» бьет рекорды в США, вспоминаем, какие еще российские картины стали популярными у западных зрителей.

«Спутник»

Советский космонавт Владимир Вешняков возвращается на Землю с инопланетным существом внутри себя. Нейрофизиологу нужно придумать, как отделить существо от человека.

Фантастический триллер вышел в 2020 году, в нем снялись Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Федор Бондарчук. Картину снял Егор Абраменко, пишет «360».

В первый день американского проката на Netflix ленте удалось собрать 12 тыс. долларов. По данным агрегатора рецензий Rotten Tomatoes, «Спутник» получил 89% положительных отзывов в англоязычной прессе.

Создатели уже готовы снимать продолжение — съемки стартуют в 2022 году.

«Никто»

Голливудский боевик российского режиссера Ильи Найшуллера успешно идет на большом экране на Западе, собирая большую кассу.

В фильме рассказывается о суперагенте, который решил пожить обычной семейной жизнью. Но страсть к насилию берет над ним вверх после ограбления его дома.

Никто случайно переходит дорогу русской мафии и борется с ней до главного босса, которого великолепно сыграл Алексей Серебряков.

«Серебряные коньки»

Красивая сказка про новогодний Петербург дореволюционных времен тоже оказалась интересна иностранцам.

Молодая аристократка Алиса знакомится с сыном фонарщика Матвеем, получившим в наследство серебряные коньки. После этой встречи меняются судьбы двух людей из совершенно разных миров.

В России фильм вышел в декабре 2020 года. Кассовые сборы в мире превысили 6 млн долларов. Права на российскую ленту уже приобрел Netflix — картину переведут сразу на несколько языков.

«Метод»

Сериал про психически нездорового сыщика-одиночки в исполнении Константина Хабенского и его напарницы, которую сыграла Паулина Андреева, вышел на «Первом канале» еще в 2015 году, а продолжение получил в 2020-м.

Иностранные зрители сегодня также могут его посмотреть на платформе Netflix.

«Эпидемия»

Российский сериал, который вышел до пандемии коронавируса, но получивший наибольшую популярность во время нее.

Сюжет разворачивается вокруг нового смертельного вируса. Зараженные умирают в течение всего нескольких дней, поэтому все остальные начинают отчаянно сражаться за жизнь.

Многосерийный фантастический фильм сняли по мотивам романа российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро». Работа была переведена на 12 языков мира.