В барнаульском кинотеатре «Мир» в честь 50-летия бесплатно покажут советские киношедевры

Показы будут проходить четыре дня подряд.
- 25 марта в 18:20 — «Розыгрыш» (1976 год, режиссер Владимир Меньшов),
- 26 марта в 17:50 — «Экипаж» (1979 год, режиссер Александр Митта)
- 27 марта в 14:00 — «Мимино» (1977 год, режиссер Георгий Данелия)
- 28 марта в 14:10 — «Самая обаятельная и привлекательная» (1985 год, режиссер Геральд Бежанов)
Билеты можно получить в кассе кинотеатра «Мир», сообщается на сайте сети «Киномир».
Первый сеанс в «Мире» состоялся 25 марта 1971 года. Сеть «Киномир» обосновалась в здании в 2002 году. В нем был один зал на 940 мест.
В 2010 году в «Мире» сделали капитальный ремонт — он стал трехзальным цифровым кинотеатром.