Барнаул 0°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента
146

В барнаульском кинотеатре «Мир» в честь 50-летия бесплатно покажут советские киношедевры

Кинотеатр «Мир» в Барнауле в этом году отмечает 50-летие. В честь этого события в кинотеатре устроят бесплатный показ любимых советских фильмов.

Кинотеатр "Мир" и гостиница "Барнаул" (построена в 1983 г.).
Кинотеатр "Мир" и гостиница "Барнаул" (построена в 1983 г.).
архив ООО "ЖБИ Сибири"

Показы будут проходить четыре дня подряд.

  • 25 марта в 18:20 — «Розыгрыш» (1976 год, режиссер Владимир Меньшов),
  • 26 марта в 17:50 — «Экипаж» (1979 год, режиссер Александр Митта)
  • 27 марта в 14:00 — «Мимино» (1977 год, режиссер Георгий Данелия)
  • 28 марта в 14:10 — «Самая обаятельная и привлекательная» (1985 год, режиссер Геральд Бежанов)

Билеты можно получить в кассе кинотеатра «Мир», сообщается на сайте сети «Киномир».

Первый сеанс в «Мире» состоялся 25 марта 1971 года. Сеть «Киномир» обосновалась в здании в 2002 году. В нем был один зал на 940 мест.

В 2010 году в «Мире» сделали капитальный ремонт — он стал трехзальным цифровым кинотеатром.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка