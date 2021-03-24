В барнаульском кинотеатре «Мир» в честь 50-летия бесплатно покажут советские киношедевры

Кинотеатр «Мир» в Барнауле в этом году отмечает 50-летие. В честь этого события в кинотеатре устроят бесплатный показ любимых советских фильмов.

Кинотеатр "Мир" и гостиница "Барнаул" (построена в 1983 г.).

Показы будут проходить четыре дня подряд.

25 марта в 18:20 — «Розыгрыш» ( 1976 год , режиссер Владимир Меньшов),

1976 год режиссер Владимир Меньшов), 26 марта в 17:50 — «Экипаж» ( 1979 год , режиссер Александр Митта)

1979 год режиссер Александр Митта) 27 марта в 14:00 — «Мимино» ( 1977 год , режиссер Георгий Данелия)

1977 год режиссер Георгий Данелия) 28 марта в 14:10 — «Самая обаятельная и привлекательная» ( 1985 год , режиссер Геральд Бежанов)

Билеты можно получить в кассе кинотеатра «Мир», сообщается на сайте сети «Киномир».

Первый сеанс в «Мире» состоялся 25 марта 1971 года. Сеть «Киномир» обосновалась в здании в 2002 году. В нем был один зал на 940 мест.

В 2010 году в «Мире» сделали капитальный ремонт — он стал трехзальным цифровым кинотеатром.