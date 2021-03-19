HBO готовит сразу три проекта по мотивам «Игры престолов»

Телесеть HBO разрабатывает сразу три проекта по мотивам «Игры престолов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Deadline.

Все три проекта станут приквелами истории, созданной Джорджем Мартином и серии романов «Песнь льда и пламени».

Предстоящие проекты получили названия «Девять путешествий», «Блошиное дно» и «Десять тысяч кораблей».

У «Девяти путешествий» о мореплавателе Корлисе Веларионе уже есть шоураннер. Им выбрали Бруно Хеллера, который принимал участие в создании сериалов «Рим» и «Готэм». Он будет работать вместе с Джорджем Мартином. «Блошиное дно» расскажет о жизни в неблагополучном районе Королевской гавани.

Проект «Десять тысяч кораблей» повествует о событиях, произошедших примерно за тысячу лет до событий описанных в «Игре престолов». рители увидят путешествие принцессы Нимерии, которая вместе с выжившими ройнарами отправилась из Эссоса в Дорн после своего поражения во Второй Пряной войне.

Именно в честь этой принцесс Арья Старк назвала своего лютоволка.

Пока неизвестно, когда будут реализованы все эти проекты, и в каком формате их представят зрителям.

Сейчас в HBO активно работают над сериалом «Дом дракона», события которого развернутся за триста лет до «Игры престолов» и будут связаны с Домом Таргариенов. К съемкам приступят уже в апреле.