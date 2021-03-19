Нагиев сыграл маньяка Чикатило в новом сериале

18 марта в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера сериала «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. До появления первой серии имя актера, сыгравшего маньяка, не раскрывалось.

По словам Нагиева, он не хочет играть «мерзких персонажей». А роль Чикатило была именно такой. Актер не представлял, на что может опереться для входа в образ, пишет РИА Новости.

«Я застал эти события, прекрасно их помню и сразу хочу сказать, что это не документальное кино, это художественное произведение и задачи создать полное внешнее сходство с Чикатило у нас не было. Я взялся за эту роль рискнуть. Я не рисковый человек по жизни, а вот здесь подумал: „А может быть у меня получится то, что ни у кого не получалось до того?“. Думаю, что этот сериал будет бомба, реальная бомба. В том или ином виде — это будет шок!» — прокомментировал Нагиев.

В основе восьмисерийного фильма, лежит реальная история двойной жизни маньяка Чикатило и расследования его преступлений.

Вместе с Дмитрием Нагиев также снялись Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева, Иван Федотов, Олег Каменщиков, Николай Козак, Карен Бадалов, Александр Курлов, Евгений Шириков, Александр Булатов, Виктория Богатырева, Никита Кологривый и другие.