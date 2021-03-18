Телеканал «Россия» запускает сериал, которым планирует задушить всех конкурентов

В главных ролях известные российские актеры — Дарья Мороз, Павел Прилучный, Мария Миронов, Виталий Кищенко, Артем Ткаченко.
По сценарию два следователя Москвина и Чистяков (Мороз и Прилучный) разбираются в смерти простого, на первый взгляд, молодого человека.
Но вскоре выясняется, что это событие связано с другим криминалом — в городе похищена дочь известного в городе бизнесмена.
«Думаю, зрители, которые полюбили первый сезон за атмосферу и неожиданные повороты сюжета, не будут разочарованы. Во втором сезоне загадок будет ещё больше, и будет, чем заняться!» — сказал Павел Прилучный.
Режиссером популярного детективного телесериала является Саша Кириенко.