Телеканал «Россия» запускает сериал, которым планирует задушить всех конкурентов

22 марта на телеканале «Россия» стартует второй сезон детективного сериала «Преступление», с помощью которого на ВГТРК рассчитывают повысить свои рейтинги и отодвинуть конкурентов.

В главных ролях известные российские актеры — Дарья Мороз, Павел Прилучный, Мария Миронов, Виталий Кищенко, Артем Ткаченко.

По сценарию два следователя Москвина и Чистяков (Мороз и Прилучный) разбираются в смерти простого, на первый взгляд, молодого человека.

Но вскоре выясняется, что это событие связано с другим криминалом — в городе похищена дочь известного в городе бизнесмена.

«Думаю, зрители, которые полюбили первый сезон за атмосферу и неожиданные повороты сюжета, не будут разочарованы. Во втором сезоне загадок будет ещё больше, и будет, чем заняться!» — сказал Павел Прилучный.

Режиссером популярного детективного телесериала является Саша Кириенко.