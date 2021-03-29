Харли и все-все-все: в сети вышел трейлер фильма «Отряд самоубийц-2»

В интернете опубликовали трейлер продолжения фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» с Марго Робби в главной роли. Вторую картину снял Джеймс Ганн («Стражи Галактики», «Муви 43», «Супер»).

По сюжету, бывшая подружка Джокера Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Бладспорт и Миротворец под руководством вояки Рика Флэга и чиновницы Аманды Уоллер идут спасать мир, пишет РБК.

Первый «Отряд самоубийц» вышел в 2016 году. Джокера в нем сыграл Джаред Лето, в Дэдшота — Уилл Смит. Несмотря на звездный состав, картину зрители и критики встретили прохладно, отмечая не лучший сценарий.

Но этот фильм по-новому открыл голливудскую актрису Марго Робби. Она зрителям понравилась больше всего: про безумную подружку Джокера в прошлом году даже вышел отдельный фильм «Хищные птицы».

Отмечается, что при написании сценария к «Миссии навылет» Ганн черпал вдохновение из комиксов об «Отряде самоубийц» 80-х годов и добавил новых персонажей, отказавшись продолжать сюжетную линию экранизации 2016 года.

Съемки картины стартовали в сентябре 2019 года в Атланте, а закончились в феврале 2020 года в Панаме.

Премьера «Отряда самоубийц-2» состоится в августе 2021 года.