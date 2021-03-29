Барнаул 0°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Харли и все-все-все: в сети вышел трейлер фильма «Отряд самоубийц-2»

В интернете опубликовали трейлер продолжения фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» с Марго Робби в главной роли. Вторую картину снял Джеймс Ганн («Стражи Галактики», «Муви 43», «Супер»).

Кадр из трейлера "Отряд самоубийц. Миссия на вылет"
Кадр из трейлера "Отряд самоубийц. Миссия на вылет"
kinopoisk.ru

По сюжету, бывшая подружка Джокера Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Бладспорт и Миротворец под руководством вояки Рика Флэга и чиновницы Аманды Уоллер идут спасать мир, пишет РБК.

Первый «Отряд самоубийц» вышел в 2016 году. Джокера в нем сыграл Джаред Лето, в Дэдшота — Уилл Смит. Несмотря на звездный состав, картину зрители и критики встретили прохладно, отмечая не лучший сценарий.

Но этот фильм по-новому открыл голливудскую актрису Марго Робби. Она зрителям понравилась больше всего: про безумную подружку Джокера в прошлом году даже вышел отдельный фильм «Хищные птицы».

Отмечается, что при написании сценария к «Миссии навылет» Ганн черпал вдохновение из комиксов об «Отряде самоубийц» 80-х годов и добавил новых персонажей, отказавшись продолжать сюжетную линию экранизации 2016 года.

Съемки картины стартовали в сентябре 2019 года в Атланте, а закончились в феврале 2020 года в Панаме.

Премьера «Отряда самоубийц-2» состоится в августе 2021 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка