Фестиваль искусств памяти Золотухина пройдет в Алтайском крае

27 и 28 марта на родине знаменитого артиста Валерия Золотухин в селе Быстрый Исток пройдет третий Фестиваль искусств «Здесь край моих отцов».

Программа фестиваля состоит из четырех разделов: театр, кинематограф, музыка и литература, сообщает Минкульт.

На открытии ведущие артистки Молодежного театра Алтая Галина Чумакова и Любовь Хотиева художественно прочитают рассказ Надежды Тэффи «неСлучайные встречи» и произведения детских советских писателей «То, что мы любили в детстве».

Журналист и писатель Сергей Тепляков проведет творческую встречу с читателями, где расскажет о работе над книгами о Валерии Золотухине, Василии Шукшине, Михаиле Евдокимове.

На фестивале также проведут музейный квест по киноролям Золотухина, а завершится он концертной программой в исполнении творческого объединения композиторов «Песни иткульского лета».

Открытие в Быстром Истоке состоится 27 марта в 12:00 в районном доме культуры.