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Российский актер сыграл Путина в американском сериале

Российский актер и певец Алексей Воробьев снялся в новом голливудском проекте. Он сыграл необычную роль — молодого Владимира Путина.

Алексей Воробьев.
Алексей Воробьев.
Дом.ru.

Новый фильм — это биографическая драма «Рейган», рассказывающая о президенте США Рональде Рейгане. В проекте снимается отец Анджелины Джоли Джон Войт.

В интервью «Собеседнику» Алексей Воробьев рассказал, что он воплотил на экране политического лидера, которому только предстоит возглавить государство. Режиссер фильма Шон Макнамара также советовался с артистом, как лучше всего на экране передать «русский дух».

По словам Алексея, сниматься на зарубежной съемочной площадке ему комфортно: «Я чувствую себя своим, уже понимаю людей, их менталитет», — сказал он. Мировые звезды, с которыми ему посчастливилось поработать, ведут себя как обычные люди, не зазнаются и умеют над собой посмеяться. «Но в работе они серьезны, как никто другой», — добавил актер.

Для Воробьева это не первый американский кинопроект: в прошлом году артист предстал в образе российского военнослужащего в американском комедийном сериале «Космические войска»

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