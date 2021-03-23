Российский актер сыграл Путина в американском сериале

Новый фильм — это биографическая драма «Рейган», рассказывающая о президенте США Рональде Рейгане. В проекте снимается отец Анджелины Джоли Джон Войт.

В интервью «Собеседнику» Алексей Воробьев рассказал, что он воплотил на экране политического лидера, которому только предстоит возглавить государство. Режиссер фильма Шон Макнамара также советовался с артистом, как лучше всего на экране передать «русский дух».

По словам Алексея, сниматься на зарубежной съемочной площадке ему комфортно: «Я чувствую себя своим, уже понимаю людей, их менталитет», — сказал он. Мировые звезды, с которыми ему посчастливилось поработать, ведут себя как обычные люди, не зазнаются и умеют над собой посмеяться. «Но в работе они серьезны, как никто другой», — добавил актер.

Для Воробьева это не первый американский кинопроект: в прошлом году артист предстал в образе российского военнослужащего в американском комедийном сериале «Космические войска»