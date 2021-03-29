Фильм российского режиссера возглавил кинопрокат в США

Фильм «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера возглавил американский прокат, собрав за выходные 6,7 миллиона долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Variety.

Ленту хорошо приняли и критики, и зрители. При этом, как уточняет портал, это «солидное, но не звездное начало» — кинотеатры в Лос-Анжелесе и других американских городах только начинают «всерьез открываться».

В международном прокате «Никто» собрал еще пять миллионов долларов, увеличив мировые сборы до 11,7 миллиона. Бюджет фильма, как напомнил портал, составляет 16 миллионов долларов.

Боевик «Никто» рассказывает историю семьянина, который решил отомстить ворвавшимся в его дом грабителям. Главного героя сыграл Боб Оденкерк («Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»). В ленте также снялись Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Алексей Серебряков и Александр Паль.

В России и СНГ, по данным портала kinobusiness.com, боевик за выходные собрал 42,4 миллиона рублей.