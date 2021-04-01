Сериал «Полицейский с Рублевки» получил ретро-продолжение о молодости Володи Яковлева

12 апреля на телеканале ТНТ выходит сериал «Милицийский с Рублевки». Это приквел хитового сериала «Полицейский с Рублевки». События будут происходить в 90-е года, когда молодой Володя Яковлев (персонаж Сергея Бурунова) только учился азам профессии.

Кадр из сериала "Милиционер с Рублевки"

По сюжету, выпускник высшей школы милиции Володя Яковлев получает назначение на Рублёвку.

Тогда же Яковлев познакомился со следователем Гудковой, которая «не от мира сего». Вместе они расследуют важные, но сомнительные дела — ищут банду пиратов, украденный чемодан с билетами «МММ» и так далее.

В сериале также появится брат Яковлева, который всегда знал, что будет работать в службе безопасности.

Молодого Володю Яковлева сыграл Артем Сучков («Чернобыль. Зона отчуждения», «Гоголь», «Красивая жизнь»), а Гудкову — Ольга Виниченко («Метод», «Закон каменных джунглей»).

Над сериалом работал создатель франшизы 2Полицейского с Рублевки" Илья Куликов, а режиссером выступила дебютантка Полина Ануфриева, пишет «Российская газета».

Чем известна франшиза

«Полицейский с Рублевки» — российский комедийно-детективный телевизионный сериал о полицейских из УМВД «Барвиха-Северное». Премьера состоялась в 2016 году на телеканале ТНТ.

В сериале рассказывается о жизни богатого полицейского Григория Измайлова (Александр Петров) и его начальника, полковника Владимира Яковлева (Сергей Бурунов). Яковлев ненавидит Измайлова, называя его «демоном», но постепенно рабочие отношения (не без взаимных розыгрышей) становятся дружескими.

Измайлов вместе со своим отделом расследует разные преступления, параллельно решая проблемы в личной жизни: вытаскивает сестру из разных неурядиц и выбирает между двумя красавицами, Аленой и Кристиной.

Франшиза полюбилась зрителям, и получила продолжение в виде трех полнометражных картин «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел».

Роль Володи Яковлева стала звездной и подарила Бурунову «путевку в жизнь»: сразу после выхода сериала на актера посыпались предложения на другие проекты.