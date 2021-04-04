Вышел трейлер грядущего блокбастера Marvel «Черная вдова» о русской шпионке

В сети опубликовали трейлер нового супергеройского фильма «Черная вдова», в котором рассказывается о прошлом русской шпионки Наташи Романофф в исполнении Скарлетт Йоханссон.

В фильме раскрывается история супергероини до ее вступления в отряд «Мстителей» (напомним, что в финальной картине Черная вдова погибла, пожертвовал собой).

Героине Скарлетт Йоханссон нужно узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты её старые знакомые — Елена (Флоренс Пью), Алексей, известный как Красный Страж (Дэвид Харбор) и Мелина (Рэйчел Вайс).

Судя по трейлеру, зрителей будут ждать захватывающие погони, драки и перестрелки.

Примечательно, что роль юной Наташи Романофф сыграла 13-летняя дочь Милы Йовович, Эвен Андерсон — это ее первая большая роль в кино.

В широкий прокат в России картина выйдет 8 июля 2021 года, а в США — 9 июля, пишет «Российская газета».