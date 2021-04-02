Куда сходить в Барнауле на выходных 3 и 4 апреля

Зима засыпает — просыпаются люди, которые соскучились по весеннему яркому солнцу. Поэтому в календаре появляется все больше событий на свежем воздухе. На этих выходным идем в зоопарк отмечать день рождения тигра, в парк — изучать птиц, на Речной вокзал — узнавать историю города. Куда сходить еще — в обзоре «Афиши».

Кино

В прокат вышел фильм «Майор Гром» — он снят кинокомпанией Bubble Studios по одноименному российскому комиксу вселенной Bubble на спонсорские деньги, без участия «Фонда кино».

По сюжету неподкупный майор полиции Игорь Гром борется с криминалом в обход ненавистной бюрократии. Внезапно в городе появляется человек в маске, который называет себя «Чумной доктор». Заявив, что город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая преступников, которые смогли уйти от наказания при помощи денег и связей.

Еще одна российская премьера — фильм «Маша» с Анной Чиповской в главной роли. Героиня вспоминает свое детство 90-х, когда она росла между боксерским рингом и улицей, но при этом мечтала стать певицей.

Повзрослев, она узнает, что люди, которые ее защищали, на самом деле изменили жизнь ее семьи. И Маше нужно вспомнить прошлое, чтобы расправиться с настоящим.

3 апреля в 13:00 в кинотеатре «Премьера» пройдет показ фильма-номинанта на премию «Оскар» «Снега больше не будет».

Женя — успешный массажист, своими руками он творит чудеса. Причем он умеет лечить не только тело, но и душу. Возможно, свои способности он приобрел в Чернобыле, где он был в момент аварии. Зная о его необычайных способностях, богатые люди округа ищут у него спасения от своих проблем.

Театр

В воскресенье в театре драмы еще раз покажут постановку режиссера Владимира Золотаря «Жар и холод, или Идея господина Дома». Прекрасная Леона не любит своего мужа и крутит роман сразу с несколькими мужчинами. Ее все устраивает, пока красавица не узнает, что у ее супруга тоже есть любовница.

Подробнее о постановке писала «Афиша» здесь. Начало в 17:30, цена билета 150−700 рублей.

Спектакль «Жар и холод , или Идея господина Дома» Анна Зайкова

4 апреля в музыкальном театре покажут любимую народную комедию «Любовь и голуби». Сюжет известен всем, только в театре он дополнен музыкальными номерами, которые добавляют новизну.

Начало в 17:00, цена билета — 400−800 рублей.

Спектакль «Любовь и голуби». Музыкальный театр.

В театре кукол самым маленьким зрителям представят спектакль «Гадкий утенок» по сказке Андерсена. Постановку покажут в пространстве «театр на подушках», где детки могут смотреть представление с любого удобного места и положения.

«Гадкого утенка» покажут 3 апреля в 11:30, 12:30 и 16:00, цена билета — 250 рублей.

Спектакль «Гадкий утенок» Театр кукол «Сказка»

В «Крепостном театре» покажут моноспектакль Константина Борнемана «Барнаул революционный» из цикла постановок об истории города. Первые два рассказывали о горнозаводском и купеческом периоде.

«После недолгих совместных действий, в декабре 17-го большевики без выстрелов и потерь захватили власть в городе. И тут же их противники организовали офицерское подполье. Чем жил город в это время? Почему армию Временного Сибирского правительства встречали, как освободителей? Что стало с теми, чьими именами названы улицы города?», — анонсировали постановку в «Крепостном».

Моноспектакль пройдет 4 апреля в 18:00, цена билета — 350 рублей. Почитать о Константине и его цикле исторических постановок можно здесь.

Концерт

Вечер русского романса пройдет в филармонии 4 апреля. Заслуженная артистка России Ольга Осипова (сопрано) и лауреат международных конкурсов Дмитрий Карпов (фортепиано) исполнят композиции под Чайковского, Рахманинова, Буланова, Фомина, Шишкина и других композиторов.

Начало в 17:00, цена билета — 150−350 рублей.

Активный отдых

3 апреля в барнаульском зоопарке отметят День смеха и день рождения белого тигра Маяка. Специально для посетителей пройдут показательные кормления животных и различные эксперименты.

Начало в 12:00, вход — 150−250 рублей.

Тигры в барнаульском зоопарке резвятся в снегу. «Барнаульский зоопарк». Вконтакте

В субботу в парке «Изумрудный» отпраздную День птиц. Все желающие смогут поучаствовать в конкурсах и мастер-классах. А натуралист Евгений Богинский проведет экскурсию по зоопарку. Начало в 13:00.

В воскресенье известный барнаульский историк Данил Дегтярев проведет очередную бесплатную экскурсию для горожан. В этот раз он расскажет о «водных воротах» Барнаула. Точка сбора — Речной вокзал, у лесницы с Нагорного парка.

«Сейчас, когда города уже не окружены крепостными стенами, их символическими „воротами“ называют вокзалы. Барнаул стоит на великой судоходной Оби, поэтому у него кроме железнодорожного, автобусного и воздушного, есть еще и речной вокзал. Город пробивался к нему долгие десятилетия, мечтая о красивой набережной, о мосте через реку и о величавом пассажирском здании на ее берегу. Пробился — и замер», — рассказывает о предстоящей экскурсии историк.

Начало в 14:00. Продолжительность экскурсии — 1 час.

Выставки

В художественном музее открылась выставка «Цветотворение» живописца Валентина Шипило. На выставке представлены пейзажи, портреты и натюрморты художника последних лет, объединенные тонким лирическим настроением.

Выставка «Цветотворение» Валентина Шипило ghmak.ru/

«Красота поэтической рифмы, певучесть её размеренного ритма всегда были внутренне близки мастеру. Свои же стихи Валентин Иванович создает вовсе не словами, а цветом. Как говорит сам художник: „Над цветом можно работать всю жизнь“. С каждой новой картиной он продолжает сложные колористические поиски, подолгу размышляя над каждым движением кисти», — говорят о картинах мастера в музее.

Посмотреть выставку можно не только на этих выходных — работать она будет до 18 апреля.

А вот что точно нужно успеть на этих выходных — так это посетить выставку начинающей художницы Дарьи Мелеховой в музее «Город».

Представленные картины объединены названием «О студенчестве и лете». Они иллюстрируют путь формирования художника и авторского стиля на прочном фундаменте классики.