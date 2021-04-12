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Обновленную трилогию «Властелина колец» покажут в барнаульских кинотеатрах

Легендарную кинотрилогию «Властелина колец» Питера Джексона покажут в российских кинотеатрах — в барнаульских в том числе.

Властелин Колец
Властелин Колец
СС0.

Зрители увидят отреставрированную версию, которую можно показывать в формате IMAX.

«Трилогия „Властелин колец“ режиссера Питера Джексона возвращается на большие экраны в ошеломительном формате 4К. Зрителям предлагается вновь пережить эпическое приключение и насладиться великолепными пейзажами с уникальным эффектом погружения», — цитирует ТАСС прокатчика «Warner Bros. Россия».

В Барнауле трилогию можно будет посмотреть в сети «Киномир» и кинотеатре «Пионер». Первую часть «Властелина колец» покажут 15 апреля, вторую — 22 апреля, третью — 29 апреля.

Первая картина «Братство кольца» вышла в 2001 году и получил четыре статуэтки «Оскара». Последующие части — «Две крепости» и «Возвращение короля» — выходили в 2002 и 2003 годах.

Напомним, что ранее в сети появилась советская телеверсия «Властелина колец», которая долгое время считалась утерянной. Экранизацию сняли в 1991 году на студии Ленинградского телевидения.

Сегодня эта экранизация может вызвать лишь улыбку: герои телеспектакля скачут по заснеженным местам Ленинградской области, Голлум закутал в зеленый фатин и обмазан зеленой краской, борются со злодеями в шапках викингов — и все это под лейтмотив песни «Трилистник» группы «Аквариум».

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