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В алтайской «Шишковке» обсудят, можно ли говорить «авторка», «блогерка» и «врачка»

9 июня в библиотеке им. Шишкова в Барнауле пройдет встреча проекта «Открытая библиосреда». Гости вместе с экспертами обсудят феминитивы и попытаются понять — закономерное ли это развитие языка или кратковременная мода.

Словарь.
Словарь.
Анна Зайкова

Как объяснили в библиотеке, первая волна феминитивов, обогативших русский язык, пришла еще в конце XIХ века.

«Потом во имя равенства и братства на смену „авиаторшам“ и другим словам, знаменовавшим стремительную эмансипацию, пришел „товарищ“. А сейчас, как сказал Виктор Черномырдин, „никогда не было и вот опять“: феминитивы стали одной из самых актуальных тем в обществе и языке, — как выразителе изменений в этом самом обществе», — рассказали в «Шишковке».

Встреча будет приурочена ко Дню русского языка, который отмечают 6 июня. Начало в 18:00, вход свободный.

Что известно о проекте

Проект «Открытая библиосреда» стартовал в 2017 году.

В течение месяца еженедельно по средам в «Шишковке» проводят встречи, посвященные разным темам: литературе, музыке, краеведению, иностранным языкам и так далее. Также в библиотеке показывают спектакли и устраивают интересные мастер-классы.

Программа «Открытой библиосреды» в июне

  • 2 июня: «Ах, лето красное!». Познавательная программа о юморе Александра Сергеевича Пушкина. Эпиграммы, образы из произведений и сами произведения — в подаче артистов Литературного театра библиотеки.
  • 9 июня: «Великий и могучий: все, что вы не знали о феминитивах и боялись спросить». Можно ли изменить мир, изменяя язык?
  • 16 июня: «Книжный бал». Хотите узнать, что танцевали Татьяна Ларина, Наташа Ростова, Элизабет Беннет, Анна Каренина и другие книжные персонажи? Участники студии старинного танца «Северная сторона» расскажут и покажут, как менялись танцы и отношение к ним.
  • 23 июня: «Дни Победы». Композиция Литературного театра по одноименной пьесе Ксении Степанычевой, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны.
  • 30 июня: «Смотри!» Авторский концерт -тренинг Константина Лебедева.

Вторая часть каждой программы — летняя школа игры на гитаре и уроки французского языка.

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