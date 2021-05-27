В алтайской «Шишковке» обсудят, можно ли говорить «авторка», «блогерка» и «врачка»

Как объяснили в библиотеке, первая волна феминитивов, обогативших русский язык, пришла еще в конце XIХ века.

«Потом во имя равенства и братства на смену „авиаторшам“ и другим словам, знаменовавшим стремительную эмансипацию, пришел „товарищ“. А сейчас, как сказал Виктор Черномырдин, „никогда не было и вот опять“: феминитивы стали одной из самых актуальных тем в обществе и языке, — как выразителе изменений в этом самом обществе», — рассказали в «Шишковке».