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В сети появились кадры с «феей-крестным» из нового фильма про Золушку

Роль гендерно-нейтральной феи-крестной исполнит американский актер Билли Портер. Эту роли писали специально под него, отметила режиссер и сценарист Кэй Кэннон. Об этом пишет Афиша-Daily.

Билли Портер в роли феи-крестной.
Билли Портер в роли феи-крестной.
Amazon Prime Video.

Фею-крестную будут звать не «Fairy Godmother», а «Fab G». Его экранное время в совокупности составит 12 минут.

Билли Портер известен по главной роли в сериале «Поза», за которую получил премию «Эмми».

Новая «Золушка» будет мюзиклом. Главную роль в ней исполнит певица Камила Кабельо. Принца сыграет британский актер Николас Галицин, а короля — Пирс Броснан.

Производством фильма занималась Sony, которая планировала выпустить фильм в кинотеатрах в феврале 2021-го. Но в итоге студия решила передать права на показ онлайн-кинотеатру Amazon Prime Video. Фильм выйдет на платформе в сентябре 2021 года.

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