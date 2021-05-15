Актриса сериала «Зулейха открывает глаза» отправится на МКС

Актриса Юлия Пересильд сыграет главную роль в фильме «Вызов», который будет снят в космосе, сообщает ProfiCinema.

В конце 2020 года был объявлен открытый конкурс на главную роль в первом художественном фильме, съемки которого пройдут в космосе. На творческой стадии отбора предпочтение отдавалось профессиональным актрисам, однако попробовать свои силы могли все желающие.

Госкомиссия выбрала Юлию Пересильд. Актриса отправится на Международную космическую станцию 5 октября вместе с режиссером Климом Шипенко («Текст», «Холоп»).

В дублирующий экипаж включат актрису Алену Мордовину («Жуки», «Триггер») и оператора Алексея Дудина («Т-34»).

Старт экспедиции на транспортном корабле Союз МС-19 запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур.

До 1 июня все отобранные кандидаты начнут специальную подготовку. Им предстоит пройти испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку.