Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов

Американский писатель, «король ужасов» Стивен Кинг назвал хоррор, который даже не смог досмотреть до конца. Им оказалась картина «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света».

Кинг рассказал, что увидел картину, когда лежал в больнице. Кассету с ужастиком принес его сын.

«Он сказал: „Ты должен это посмотреть“. На половине я не выдержал: „Выключите это!“», — поделился воспоминаниями писатель.

Хоррор он назвал жутким и странным, пишет «360».

По сюжету фильма трое студентов-кинематографистов исчезли в лесах штата Мэриленд во время съемок документального фильма о местной легенде — ведьме из Блэр. Год спустя снятый ими материал был найден.

По отснятой пленке стало известно, что студенты заблудились в лесу и вокруг них начала сгущаться неведомая злая сила.

Ранее Стивен Кинг высоко оценил российский сериал «Эпидемия». Картину он сравнил со спагетти-вестерном, «только со снегом и смертельным вирусом»

Также ученые вычислили самый страшный фильм ужасов в мире. Им оказался хоррор «Синистер» Скотта Дерриксона, снятый в 2012 году.

Для рейтинга исследователи проанализировали 50 самых рейтинговых хорроров по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit.