«А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Россияне назвали самые любимые фильмы о войне

К такому результату привел опрос ВЦИОМ, проведенный накануне 9 мая.
За фильм про отважную и поющую эскадрилью проголосовали 27% опрошенных россиян.
Вторую и третью строчки заняли картины «Офицеры» и «А зори здесь тихие» (по 14% голосов). Чуть ниже расположилась картина Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» с Василием Шукшиным в главной роли.
Примечательно, что россияне не назвали для специалистов ВЦИОМ ни одного современного российского фильма в числе своих военных предпочтений.
А вот онлайн кинотеатры отмечают, что некоторые военные картины российских режиссеров все-таки пользуются популярностью.
К примеру, пользователи сервиса Megogo в последнее время чаще всего смотрели картины «Ржев» и «17 мгновений весны».
А вот такие блокбастеры, как «Т-34» и «28 панфиловцев», хотя и имели многомиллионные бюджеты, но так и не пользуются спросом у зрителей.