Барнаул 13°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

«А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Россияне назвали самые любимые фильмы о войне

Фильм режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни старики» признан самой любимой кинокартиной о Великой Отечественной войне среди россиян.

Штирлиц.
Штирлиц.

К такому результату привел опрос ВЦИОМ, проведенный накануне 9 мая.

За фильм про отважную и поющую эскадрилью проголосовали 27% опрошенных россиян.

Вторую и третью строчки заняли картины «Офицеры» и «А зори здесь тихие» (по 14% голосов). Чуть ниже расположилась картина Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» с Василием Шукшиным в главной роли.

Кадр из кинофильма &quot;В бой идут одни старики&quot;.
Кадр из кинофильма «В бой идут одни старики».

Примечательно, что россияне не назвали для специалистов ВЦИОМ ни одного современного российского фильма в числе своих военных предпочтений.

А вот онлайн кинотеатры отмечают, что некоторые военные картины российских режиссеров все-таки пользуются популярностью.

К примеру, пользователи сервиса Megogo в последнее время чаще всего смотрели картины «Ржев» и «17 мгновений весны».

А вот такие блокбастеры, как «Т-34» и «28 панфиловцев», хотя и имели многомиллионные бюджеты, но так и не пользуются спросом у зрителей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене