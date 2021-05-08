Они тоже помнят. Топ-7 неожиданных западных фильмов о Второй мировой войне

В День Победы на телеэкранах показывают много советских классических военных фильмов. А как интерпретируют Вторую мировую в других странах? «Афиша» собрала семь необычных картин о прошедшей (но не забытой) войне.

Уроки фарси

Один из самых последних фильмов о холокосте, снятый американским режиссером российского происхождения Вадимом Перельманом. Картину пытались выдвинуть на «Оскар» от Белоруссии, но ее дисквалифицировали, так как большая часть работавшего над ними коллектива не связана с этой страной.

Сценарий написал Илья Цофин по рассказу Вольфганга Кольхаазе «Персидский для капо». По сюжету главный герой, бельгийский еврей, оказывается в нацистском концлагере и пытается выжить, выдавая себя за перса. Он начинает учить немецкого офицера выдуманному им языку, который выдаёт за фарси.

В «Уроках фарси» практически нет жестоких сцен, но гуманистический посыл в самом конце фильма все равно выбьет слезу у зрителя.

Темные времена

Британский драматический фильм-биография об Уинстоне Черчилле от режиссёра Джо Райта.

В картине рассказывается о первых неделях правления на посту премьер-министар в разгар Второй мировой войны. Оказавшись перед угрозой вторжения вермахта в Великобританию, Черчилль отказывается вести переговоры о перемирии с Адольфом Гитлером при посредничестве Бенито Муссолини.

Главную роль исполнил Гэри Олдмен, и она принесла ему премии «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль.

Дюнкерк

Захватывающий фильм-аттракцион от режиссера-экспериментатора Кристофера Нолана.

Фильм основан на событиях Дюнкеркской операции — эвакуации морем английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками после Дюнкеркской битвы в 1940 году.

История раскрывается необычным образом, в разных пространствах и времени: мол (одна неделя), море (один день), небо (один час). В картине снялись такие звезды, как Том Харди, Киллиан Мерфи, Кеннет Брана, Гарри Стайлз и другие.

Жена смотрителя зоопарка

Исторический военный фильм режиссёра Ники Каро, основанный на реальной истории из жизни работников Варшавского зоопарка.

Действие фильма разворачивается во время оккупации Польши Третьим рейхом. Директор зоопарка и его жена спасли сотни евреев от нацистов, спрятав их в пустых клетках. Дело осложняется тем, что в супругу смотрителя влюблен высокопоставленный нацистский чиновник, который постоянно следит за ней.

Главные роли исполнили Иохан Хельденберг, Джессика Честейн и Даниэл Брюль.

Жизнь прекрасна

Шедевр итальянского актера и режиссера Роберто Бениньи о том, как любовь, семья и воображение могут помочь пережить все.

По сюжету еврей Гуидо покоряет учительницу Дору своим чувством юмора. Они женятся, у них появляется сын Джозуэ.

Параллельно в Италии возрастают нацистские настроения, начинаются гонения на евреев. Гуидо с маленьким сыном, вместе с прочими евреями, отправляют в концентрационные лагеря, где под видом душа немощных стариков и детей убивают в газовых камерах.

По прибытии отец объясняет сыну, что все происходящее — игра. Ребёнок, несмотря на смерть, боль и кровь вокруг, верит словам своего папы.

Тихий океан

Мини-сериал от Стивена Спилберга и Тома Хэнкса, где действия разворачиваются на островах Тихого океана. В 1941 году США объявляют войну Японии, и тысячи молодых парней бегут записываться на фронт — в морскую пехоту.

Но выжившие в бою больше никогда не вернутся к мирной жизни. Искалеченная войной психика — это бремя, увлекающее за собой на дно бывших бойцов и тех, кто их любит.

Уловка-22

Экранизация одноименного романа Джозефа Хеллера от актера и режиссера Джорджа Клуни.

В 1944 году капитан Йоссариан служит на итальянском острове летчиком в бомбардировочном полку и мечтает вырваться из когтей американских ВВС.

Но как только Йоссариан выполняет нужное число боевых вылетов, как начальство дает ему новые задания. И возвращение домой при таких обстоятельствах кажется фантастикой.

Абсурд и всевластие неразрывного кольца бюрократии — главная мишень сатиры «Уловки-22», поэтому этот черный юмор поймут не только американцы, но и россияне.