Топ-7 кинопремьер мая, которые стоит посмотреть барнаульцам

Май принесет киноманам много встреч с любимыми актерами — Анджелиной Джоли, Брюсом Уиллисом, Джесси Айзенбергом, Дином Визилем. На удивление, обошлось без привычных российских военных драм — зато нас ждет история борьбы великого Марселя Марсо с нацизмом. Что нового в прокате — в обзоре «Афиши».

Сопротивление

С 6 марта. Военная драма, биография. Режиссер: Хонатан Якубович. В ролях: Джесси Айзенберг, Клеманс Поэзи, Феликс Моати, Вица Керекеш, Маттиас Швайгхёфер, Геза Рёриг, Эд Харрис, Белла Рэмси.

Многие знают французского мима Марселя Марсо, но не все знают, что начало его карьеры пришлось на Вторую мировую войну. Большинство его родственников, в том числе родители, погибли в Освенциме. Псевдоним «Марсо» взял в рядах Сопротивления — в честь революционного генерала Марсо-Дегравье.

В драме «Сопротивление» рассказывается об одной спецоперации, которую провернул актер — он спас группу еврейских сирот из рук нацистов, переправив их через горы и леса Швейцарии.

Восемь сотен

С 6 марта. Военная драма, исторический боевик. Режиссер: Гуань Ху. В ролях: Ван Цяньюань, Цзян У, Хуан Чжичжун, Чжан Цзюнъи, Охо Оу, Чжан И.

Военная драма рассказывает о войне Японии и Китая в 1937 году. Японские войска захватывают город, взять осталось последний кусочек земли — небольшой склад на берегу реки, которые охраняют 400 китайских солдат.

Неподалеку от него расположен нейтральный международный сектор. Именно оттуда европейские дипломаты и журналисты, сидя в казино и ресторанах, будут наблюдать за четырехдневной кровавой битвой.

Кролик Питер 2

С 13 мая. Семейный, фэнтази. Режиссер: Уилл Глак. В ролях: Джеймс Корден, Элизабет Дебики, Ленни Джеймс, Марго Робби, Айми Хорн, Руперт Дегас, Донал Глисон.

Продолжение истории про маленького и непоседливого кролика по имени Питер.

Семейная пара находит общий язык с крольчатами, и вместе они дружно живут за городом. Но Питеру хочется в большой город, где его проделки оценят по достоинству. Его семье, рискуя жизнью, приходится отправляться за ним, чтобы вернуть домой.

Те , кто желает мне смерти

С 13 мая. Боевик, триллер. Режиссер: Тейлор Шеридан. В ролях: Финн Литтл, Анджелина Джоли, Тайлер Перри, Эйдан Гиллен, Джон Бернтал, Николас Холт, Джейк Уэбер.

По сюжету Ханна (Анджелина Джоли) — сотрудница лесопожарной охраны и спасательница в парашютном отряде. Она переживает трагедию — во время одного из пожаров скончались ее коллеги.

Чтобы пережить горе, Ханна отправляется на самый удаленный участок, где встречает подростка, за которым гонятся киллеры. Она решает укрыть мальчика в лесу. Тогда наемные убийцы решают «выкурить» их, устроив пожар.

Скажи ей

С 13 мая. Драма. Режиссер: Александр Молочников. В ролях: Кай Гетц, Артем Быстров, Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков, Ирина Розанова, Вольфганг Черни, Марина Игнатова.

Это история о трудном выборе. Семейная пара решает развестись, но при этом они не могут поделить ребенка. Каждый день они задают ему вопрос, кого он больше любит? Но мальчик чувствует, что любой его ответ так или иначе будет неверным.

Форсаж 9

С 19 мая. Криминальный боевик, приключения. Режиссер: Джастин Лин. В ролях: Вин Дизель, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Мишель Родригес, Шарлиз Терон.

Что можно ждать от легендерной франшизы с Вином Дизелем? Еще больше экшена, зрелищных гонок и опасных трюков.

И, конечно, встречи с призраками прошлого — а именно с братом главного героя, опасным преступником и безбашенным водителем.

Звездный рубеж

С 13 мая. Фантастический боевик. Режиссер: Эдвард Дрэйк. В ролях: Фрэнк Грилло, Брюс Уиллис, Брэндон Томас Ли, Кори Лардж, К.Дж. Перри, Перри Ривз, Локлин Манро.

Брюс Уиллис продолжает играть супергероев и, разумеется, это невозможно пропустить. В этот раз он снова будет спасать мир от пришельцев.

События фильма разворачиваются в 2524 году, когда человечество колонизирует другие планеты. Внезапно земляне сталкиваются с другой, враждебной формой жизни — и ее распространение нужно срочно пресечь.