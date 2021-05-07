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Вышел трейлер четвертого сезона сериала «Очень странные дела»

На YouTube опубликовали первый трейлер четвертого сезона популярного сериала «Очень странные дела», где группа подростков сталкивается с паранормальными явлениями и сражается с чудовищами с помощью девочки по имени Одиннадцать, наделенной необычайными возможностями.

Милли Бобби Браун в роли Одиннадцать в сериале "Очень странные дела"
Милли Бобби Браун в роли Одиннадцать в сериале "Очень странные дела"
kinopoisk.ru

Судя по трейлеру, создатели сериала решили вернуться в прошлое и раскрыть тайну лаборатории по созданию детей со суперспособностями, откуда и сбежала в свое время Одиннадцать.

В грядущем сезоне также обещают возвращение Дэвида Харбора в образе шерифа Хоппера и появление убийцы Виктора Крила, которого сыграет актер Роберт Инглунд (Фредди Крюгер в серии хорроров «Кошмар на улице Вязов»). Другие детали сюжета не уточняются, пишет «Афиша».

Дата премьеры четвертого сезона пока что держится в секрете.

Что известно о сериале

«Очень странные дела» — фантастический хоррор, главные роли в котором сыграли Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард и другие.

В сериале рассказывается о детях, ставших свидетелями паранормальных явлений, которые тайно изучает правительство. Проект стартовал в 2016 году.

Сериал завоевал большую популярность у зрителей, а шестнадцатилетнюю Милли Бобби Браун — одной из самых богатых и востребованных актрис Голливуда.

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