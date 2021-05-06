Стало известно, кто сыграет «важную» роль во втором сезоне нашумевшего сериала «Эпидемия»

Российский актер театра и кино Юрий Борисов, известный по сериалу «Мир!Дружба!Жвачка!» и фильму «Серебряные коньки», присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Эпидемия».

У второго сезона кинопроекта нет литературного источника, поэтому не известно ясно, какая именно роль досталась Борисову. Ясно лишь, что данная роль очень важная.

Сам актер внимательно следил за первым сезоном сериала.

«Я смотрел весь первый сезон во время карантина, и настроение его тогда максимально подходило под мое настроение в тот момент», — заявил артист Борисов в своем Instagram.

«Эпидемия» — единственный сериал из России, который в данный момент находится в сотне самых популярных телевизионных шоу среди пользователей IMDb. В этом списке также присутствуют «Игра престолов», «Симпсоны», «Мир дикого запада», «Шерлок», «Клан Сопрано».

Мировая популярность пришла к «Эпидемии» после того, как 7 октября он стартовал на онлайн-видеосервисе Netflix в премиальной категории Netflix Originals и сразу попал в топ-10 самых просматриваемых сериалов платформы.