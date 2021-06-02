Топ-8 кинопремьер июня, которые стоит посмотреть барнаульцам

В этом месяце кинолюбителей особенно порадуют российские киноделы. Для зрителей они приготовили много яркого и интересного — от трогательного документального фильма до байопика Остапа Бендера. А западная индустрия порадует долгожданными фильмами «Круэлла» и «Тихое место 2». На что сходить в кино — в обзоре «Афиши».

Тихое место 2

С 3 июня. Ужасы, фантастика, триллер. Режиссер: Джон Красински. В ролях: Эмили Блант, Джон Красински, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Киллиан Мёрфи, Джимон Хонсу.

Вторая часть кассового триллера, в котором напряжение нарастает в полнейшей тишине. История разворачивается в мире, полном слепых чудовищ. Охотятся они на слух — поэтому он у них очень тонкий.

Семья Эбботт вынуждены покинуть свой дом и отправиться в неизвестность, где быстро обнаруживают, что жуткие существа, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.

Круэлла

С 3 июня. Криминал, комедия, драма. Режиссер: Крэйг Гиллеспи. В ролях: Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Джоэль Фрай, Пол Уолтер Хаузер, Джон Маккри, Эмили Бичем, Марк Стронг.

Одна из самых ожидаемых картин этого лета. Кажется, успех «Джокера» с Хоакином Фениксом не дает покоя западной киноиндустрии, и теперь они решили перезапустить всех культовых злодеев. В этот раз — из популярного мультфильма «101 далматинец».

Действие разворачивается в Лондоне 70-х годов. Мошенница Эстелла решила попытать счастья в мире высокой моды. В этом ей помогают два друга-карманника.

В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман — и между ними начинается схватка.

Папа

С 3 июня. Документальный фильм. Режиссер: Валерия Гай Германика.

Мало кто знает, но у режиссера сериала «Краткий курс счастливой жизни» и фильма «Все умрут, а я останусь» нет высшего образования. Единственное, что она закончила — это курсы по документалистике, и до 2008 года Валерия снимала только докфильмы.

Теперь она решила вернуться к истокам во всех смыслах. В картине «Папа» рассказывается история ее отчима Александра Брауна, который тяжело переживает смерть любимой жены.

Вместе они отправляются в Италию и Грецию, где события приобретают масштаб античной трагедии: смертельная опасность и чудесное спасение, трудности перевода и конфликт поколений.

Байкал. Удивительные приключения Юмы

С 10 июня. Семейный, документальный. Режиссер: Анастасия Попова. В ролях: Константин Хабенский, Чулпан Хаматова.

Картина, заявленная как «самый добрый фильм года». Глядя на умилительную мордашку главной героини — нерпы Юмы — в это можно сразу поверить. В фильме рассказывается о ее большом приключении в пределах озера Байкал.

На съемку и производство фильма ушло пять лет. Всего же потребовалось 14 экспедиций, чтобы заснять природу во всей красе в разное время года.

Лука

С 17 июня. Мультфильм. Режиссер: Энрико Касароса.

Мальчик Лука с лучшим другом проводит незабываемые каникулы в итальянской Ривьере.

Но всю беззаботность омрачает тот факт, что Лука на самом деле морской монстр из лагуны, на берегу которой стоит город.

Бендер: Начало

С 24 июня. Комедия, приключения. Режиссер: Игорь Зайцев. В ролях: Сергей Безруков, Арам Вардеванян, Никита Кологривый, Таисия Вилкова, Эдуард Орлов, Александр Цекало, Юлия Рутберг.

Создатели трилогии «Гоголь» с Александром Петровым решили перезапустить культового персонажа Остапа Бендера. А если быть точнее — раскрыть его темное прошлое.

Молодой «великий комбинатор» Ося, еще с фамилией Задунайский, связывается с мошенником Ибрагимом Бендером. Вместе они начинают охоту за драгоценным царским жезлом.

Оскар-92: Короткометражные фильмы

С 24 июня. Драма, комедия.

Зрителям предлагают посмотреть на большом экране пять самых лучших короткометражных фильмов, участников премии «Оскар» в 2021 году.

Ледяной драйв

С 25 июня. Триллер. Режиссер: Джонатан Хенсли. В ролях: Лиам Нисон, Холт Маккэллани, Эмбер Мидфандер, Мэтт МакКой, Лоренс Фишбёрн, Мартин Сенсмейер, Мэтт Сэлинджер.

Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком.

Только они могут спасти людей из обрушившейся алмазной шахты. Однако ни трескающийся под колёсами лёд, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждёт водителей впереди.