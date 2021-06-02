Топ-8 кинопремьер июня, которые стоит посмотреть барнаульцам

Тихое место 2
С 3 июня. Ужасы, фантастика, триллер. Режиссер: Джон Красински. В ролях: Эмили Блант, Джон Красински, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Киллиан Мёрфи, Джимон Хонсу.
Вторая часть кассового триллера, в котором напряжение нарастает в полнейшей тишине. История разворачивается в мире, полном слепых чудовищ. Охотятся они на слух — поэтому он у них очень тонкий.
Семья Эбботт вынуждены покинуть свой дом и отправиться в неизвестность, где быстро обнаруживают, что жуткие существа, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.
Круэлла
С 3 июня. Криминал, комедия, драма. Режиссер: Крэйг Гиллеспи. В ролях: Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Джоэль Фрай, Пол Уолтер Хаузер, Джон Маккри, Эмили Бичем, Марк Стронг.
Одна из самых ожидаемых картин этого лета. Кажется, успех «Джокера» с Хоакином Фениксом не дает покоя западной киноиндустрии, и теперь они решили перезапустить всех культовых злодеев. В этот раз — из популярного мультфильма «101 далматинец».
Действие разворачивается в Лондоне 70-х годов. Мошенница Эстелла решила попытать счастья в мире высокой моды. В этом ей помогают два друга-карманника.
В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман — и между ними начинается схватка.
Папа
С 3 июня. Документальный фильм. Режиссер: Валерия Гай Германика.
Мало кто знает, но у режиссера сериала «Краткий курс счастливой жизни» и фильма «Все умрут, а я останусь» нет высшего образования. Единственное, что она закончила — это курсы по документалистике, и до 2008 года Валерия снимала только докфильмы.
Теперь она решила вернуться к истокам во всех смыслах. В картине «Папа» рассказывается история ее отчима Александра Брауна, который тяжело переживает смерть любимой жены.
Вместе они отправляются в Италию и Грецию, где события приобретают масштаб античной трагедии: смертельная опасность и чудесное спасение, трудности перевода и конфликт поколений.
Байкал. Удивительные приключения Юмы
С 10 июня. Семейный, документальный. Режиссер: Анастасия Попова. В ролях: Константин Хабенский, Чулпан Хаматова.
Картина, заявленная как «самый добрый фильм года». Глядя на умилительную мордашку главной героини — нерпы Юмы — в это можно сразу поверить. В фильме рассказывается о ее большом приключении в пределах озера Байкал.
На съемку и производство фильма ушло пять лет. Всего же потребовалось 14 экспедиций, чтобы заснять природу во всей красе в разное время года.
Лука
С 17 июня. Мультфильм. Режиссер: Энрико Касароса.
Мальчик Лука с лучшим другом проводит незабываемые каникулы в итальянской Ривьере.
Но всю беззаботность омрачает тот факт, что Лука на самом деле морской монстр из лагуны, на берегу которой стоит город.
Бендер: Начало
С 24 июня. Комедия, приключения. Режиссер: Игорь Зайцев. В ролях: Сергей Безруков, Арам Вардеванян, Никита Кологривый, Таисия Вилкова, Эдуард Орлов, Александр Цекало, Юлия Рутберг.
Создатели трилогии «Гоголь» с Александром Петровым решили перезапустить культового персонажа Остапа Бендера. А если быть точнее — раскрыть его темное прошлое.
Молодой «великий комбинатор» Ося, еще с фамилией Задунайский, связывается с мошенником Ибрагимом Бендером. Вместе они начинают охоту за драгоценным царским жезлом.
Оскар-92: Короткометражные фильмы
С 24 июня. Драма, комедия.
Зрителям предлагают посмотреть на большом экране пять самых лучших короткометражных фильмов, участников премии «Оскар» в 2021 году.
Ледяной драйв
С 25 июня. Триллер. Режиссер: Джонатан Хенсли. В ролях: Лиам Нисон, Холт Маккэллани, Эмбер Мидфандер, Мэтт МакКой, Лоренс Фишбёрн, Мартин Сенсмейер, Мэтт Сэлинджер.
Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком.
Только они могут спасти людей из обрушившейся алмазной шахты. Однако ни трескающийся под колёсами лёд, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждёт водителей впереди.
Смотрите расписание фильмов в календаре «Афиши».