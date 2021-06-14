Барнаул 22°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Историк расскажет о Гражданской войне по воспоминаниям девочки из Барнаула

16 июня в Барнауле пройдет прогулочная экскурсия об истории Гражданской войны на территории Алтайского края.

Данил Дегтярев.
Данил Дегтярев.
Алиса Батурина

Экскурсию «Восемнадцатый год: по воспоминаниям юной жительницы Барнаула» проведет известный барнаульский историк Данил Дегтярев.

«Жила-была девочка Женя и нашла она… нет, не Цветик-Семицветик. Она нашла друзей-большевиков и вместе с ними попала в горнило Гражданской войны. Выжила и оставила воспоминания о тех днях. Особенно подробно описаны восемь дней в июне 1918 года», — описывают экскурсию организаторы.

Прогулка с историком пройдет 16 июня. Начало в 19:00. Место встречи — Демидовская площадь (возле Демидовского столпа).

Организаторы просят участников внимательно отнестись к собственному здоровью и здоровью окружающих: надеть маски и соблюдать дистанцию.

Экскурсия бесплатная. Количество участников не ограничено.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене