Историк расскажет о Гражданской войне по воспоминаниям девочки из Барнаула

Экскурсию «Восемнадцатый год: по воспоминаниям юной жительницы Барнаула» проведет известный барнаульский историк Данил Дегтярев.

«Жила-была девочка Женя и нашла она… нет, не Цветик-Семицветик. Она нашла друзей-большевиков и вместе с ними попала в горнило Гражданской войны. Выжила и оставила воспоминания о тех днях. Особенно подробно описаны восемь дней в июне 1918 года», — описывают экскурсию организаторы.