ТОП-8 кинопремьер февраля, которые стоит посмотреть барнаульцам

В феврале, когда отмечается День всех влюбленных и День защитников отечества, киноманов порадуют сдержанной британской мелодрамой и российским боевиков об отважном сапере. Еще нас ждут долгожданная экранизация компьютерной игры Uncharted, книги Агаты Кристи и пьесы Эдмона Ростана. «Афиша» — рекомендует.

Падение Луны

С 3 февраля. Фантастика, боевик. Режиссер — Роланд Эммерих. В ролях: Холли Берри, Патрик Уилсон, Джон Брэдли, Майкл Пенья, Дональд Сазерленд, Чарли Пламмер.

Фантастика для тех, кому кажется, что события пострашней коронавируса с Землей приключиться не могут. Над картиной поработал режиссер знаменитых фильмов-катастроф — «Послезавтра» и «День независимости».

По сюжету, по неизвестной причине Луна вдруг сходит с орбиты и идёт на столкновение с Землёй, что провоцирует множественные катаклизмы. Группа ученых и астрономов попытаются исправить ситуацию.

Параллельные матери

С 3 февраля. Драма. Режиссер: Педро Альмодовар. В ролях: Пенелопа Крус, Росси де Пальма, Айтана Санчес-Хихон, Милена Смит, Даниэла Сантьяго.

Интеллектуальное кино для любителей творчества испанского режиссера Альмодовара, у которого есть свой неповторимый стиль и киноязык.

Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда.

Анчартед: на картах не значится

С 10 февраля. Боевик, приключения. Режиссер: Рубен Фляйшер. В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас, София Тейлор Али, Тати Габриэль.

Приключенческий боевик с «Человеком-пауком» Томом Холландом и Марком Уолбергом снят по мотивам знаменитой и одной из самых кассовых игр Uncharted.

Нейтан Дрейк и Виктор «Салли» Салливан, два искателя приключений, отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана.

Смерть на Ниле

С 10 февраля. Детектив, криминал, драма. Режиссер: Кеннет Брана. В ролях: Кеннет Брана, Галь Гадот, Арми Хаммер, Роуз Лесли, Эмма Маккей.

Кеннет Брана снова перевоплощается в знаменитого детектива Эркюля Пуаро, экранизируя очередной шедевр Агаты Кристи о приключениях бельгийского сыщика.

На этот раз необходимость расследовать загадочное убийство, отвлекаясь от собственного отдыха, настигает Пуаро на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу.

Однажды в пустыне

С 17 февраля. Военный боевик. Режиссер: Андрей Кравчук. В ролях: Александр Робак, Павел Чинарёв, Александр Метёлкин, Екатерина Нестерова, Игорь Гордин, Полина Пушкарук.

Российский блокбастер, от которого веет духом оскаровских картин «Повелитель бури» и «Безумный Макс: Дорога ярости». Картину снял режиссер кассовых фильмов «Адмиралъ» и «Викинг».

Сирия, 2016 год. Шаберову нравилось быть сапером, вступать в схватку со смертью — один на один. Нравилось побеждать — победителей не судят.

Разминирование захваченной боевиками Пальмиры должно было стать пиком карьеры, красивой точкой. Там же ждала девушка, полусирийка-полурусская, которую недавно спас и втайне мечтал увидеть снова.

Но чем ближе к древнему городу, тем жарче разгорался конфликт с молодым капитаном группы и всё жестче, коварнее действовал враг.

Роман служанки

С 17 февраля. Драма, мелодрама. Режиссер: Ева Хассон. В ролях: Одесса Янг, Джош О’Коннор, Колин Фёрт, Оливия Колман, Гленда Джексон, Пэтси Ферран.

Экранизация одноименной книги Грэма Свифта.

Англия, 1924 год. Молодая служанка Джейн встречает харизматичного англичанина из семьи аристократов. Чувства между двумя людьми из разных социальных слоев вспыхивают как спички.

Историю страсти, дружбы, нежной любви и доверия прерывает один судьбоносный день, который Джейн запечатлела в своей памяти в мельчайших деталях. Он и определил всю ее дальнейшую жизнь.

Папы

С 23 февраля. Драма, комедия, семейный. Режиссер: Анна Матисон, Карен Оганесян, Сергей Юдаков. Армен Ананикян, Михаил Погосов. В ролях: Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Марк Богатырев, Игорь Жижикин.

В последние годы в преддверии 23 февраля стало модным выпускать не военные ленты, а картины про мужчин — пап, братьев и друзей.

В новой российской картине собраны четыре новеллы — в каждой поднимается тема отцовской любви.

Сирано

С 24 февраля. Мюзикл, драма, мелодрама. Режиссер: Джо Райт. В ролях: Питер Динклэйдж, Хейли Беннетт, Келвин Харрисон, Бен Мендельсон, Моника Долан.

Режиссер Джо Райт, которого мы знаем по прекрасным экранизациям «Анны Карениной», «Гордости и предубеждения» и «Искупления», вновь взялся за костюмированную драму, только в необычном для себя формате мюзикла. В основу легла знаменитая пьеса Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».

Сирано — парижский поэт и дуэлянт, которому нет равных. Он смущается лишь своего физического недостатка, из-за которого скрывает чувства к подруге детства и кузине Роксане.

Однажды Сирано соглашается помочь сослуживцу Кристиану, который тоже влюблен в Роксану. Сирано пишет стихи Роксане от имени Кристиана, но вскоре девушка понимает, кто стоит за этими словами.