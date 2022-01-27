Для тех, кто не успел. «Киномир» покажет барнаульцам хиты проката 2021 года в IMAX

С 27 января в кинотеатре «Арена» в Барнауле вновь покажут блокбастеры «Дюна» Дени Вильнева и «Веном 2» Энди Серкиса с Томом Харди в главной роли. Посмотреть их можно будет в формате IMAX.

Отмечается, что эти два кассовых фильма были наиболее популярны у зрителей в 2021 году.

В картине «Веном 2» Том Харди играет журналиста Эдди Брока, которому приходится уживаться с инопланетным симбиотом Веномом, за что тот наделяет его сверхспособностями.

Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа (красного Венома) и сбегает из тюрьмы.

«Дюна» — это экранизация популярного фантастического романа Фрэнка Герберта.

Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и основной причины межгалактических конфликтов — невероятно ценного ресурса, который называется меланж.

В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия.

Посмотреть блокбастеры в формате IMAX можно будет до 2 февраля.

Также в прокате еще идет самый кассовый постпандемийный фильм «Человек-паук 3: Нет пути домой».

Напомним, в конце 2021 года российские пользователи назвали «Дюну» самым лучшим фильмом года.