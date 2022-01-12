ТОП-7 кинопремьер января, которые стоит посмотреть барнаульцам

Январь будет богат на жуткие, но интересные кинопремьеры: здесь и новый «Крик», и жуткая сказка от Гильермо дель Торо, и о Рождестве к Судному дню. «Афиша» расскажет, что скоро будет идти в кинотеатрах.

King’s Man: Начало

С 13 января. Боевик, комедия. Режиссер: Мэттью Вон. В ролях: Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Джемма Артертон, Даниэль Брюль, Аарон Тейлор-Джонсон, Мэттью Гуд, Стэнли Туччи.

Стрельба, погони, эффектные драки и … Распутин. В приквеле британского комедийного боевика зрителям расскажут, как образовалась супершпионская организация King’s Man.

Крик

С 13 января. Ужасы. Режиссер: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт. В ролях: Мелисса Баррера, Кайл Галлнер, Мэйсон Гудинг, Мики Мэдисон, Дилан Миннетт.

Спустя 25 лет после серии жестоких убийств, потрясших тихий городок Вудсборо, очередной маньяк примерит маску Призрачного лица и начнет преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого.

Лакричная пицца

С 13 января. Комедия, драма. Режиссер: Пол Томас Андерсон. В ролях: Брэдли Купер, Шон Пенн, Майя Рудольф, Скайлер Гизондо, Эмма Дюмон, Алана Хаим.

Один из лучших фильмов 2021 года по мнению критиков Empire, Esquire, IndieWIre, The Guardian и других ведущих журналов.

По сюжету, Гэри Валентайн мечтает о карьере актёра и знакомится со звёздным продюсером Джоном Питерсом, который работает с Барброй Стрейзанд.

Аллея кошмаров

С 20 января. Триллер. Режиссер: Гильермо дель Торо. В ролях: Кейт Бланшетт, Пол Андерсон, Руни Мара, Брэдли Купер, Мэри Стинберген, Тони Коллетт, Уиллем Дефо.

Обладатель «Оскара» Гильермо дель Торо представит нам свою очередную страшную сказку с шикарным актерским составом.

По сюжету амбициозный мошенник сталкивается с доктором психиатрии, которая оказывается еще более опасным манипулятором, чем он сам.

Тихая ночь

С 20 января. Комедия, драма. Режиссер: Камилль Гриффин. В ролях: Кира Найтли, Лили-Роуз Депп, Аннабелль Уоллис, Мэтью Гуд.

Рождественская, но при этом черная комедия. Большая семья собирается вместе, чтобы отметить праздник. Все идеально, за исключением одного — миру скоро наступит конец.

Код 355

С 20 января. Боевик. Режиссер: Саймон Кинберг. В ролях: Джессика Честейн, Лупита Нионго, Дайан Крюгер, Пенелопа Крус.

Прекрасные воинствующие девушки объявляют войну глобальной организации, владеющей мощным оружием. И все ради спасения мира.

Мнимый больной

25 января. Спектакль. Режиссер: Клод Стратц. В ролях: Гийом Гальенн, Дени Подалидес, Корали Заонеро.

В кинотеатре «Галактика» периодически проходят показы не только кино, но и спектаклей, в том числе на иностранном языке. В январе там покажут классическую пьесу Мольера в постановке театра «Комеди Франсез» — эту комедию французские актеры играли больше 2 тыс. раз.

Ипохондрик Арган мечтает выдать дочь за лекаря, чтобы быть всегда под медицинским присмотром. Жена Аргана мечтает заполучить его наследство и упечь дочерей в монастырь. У старшей дочери свои планы на замужество, у лекарей — свои планы на пациента. Каждый ведет свою игру. Кто выйдет победителем из этой запутанной, злой и остроумной схватки?