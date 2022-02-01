Известный режиссер Эмир Кустурица опять не доедет до Шукшинского фестиваля на Алтае

Причина прежняя — пандемия коронавирус.
«Это связано с нестабильной эпидситуацией. Подождем более благоприятных времен», — подчеркнула Безрукова.
Кустурицу Алтайский край не может дождаться еще с 2020 года.
Также пока непонятно, какие звезды и кинематографисты в этом году посетят фестиваль, региональный Минкульт только ведет переговоры.
Напомним, стало известно, что Шукшинский фестиваль на Алтае в 2022 году планируют провести с 19 по 23 июля.
В 2021 году он проходил осенью, с 28 сентября по 2 октября, в ограниченном формате.
Кто такой Эмир Кустурица
Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.
Наибольшую известность получил после фильмов «Время цыган», «Невидимые дети», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и «Андерграунд».
Также известен, как участник рок-группы The No Smoking Orchestra.
В последние годы живет и работает в Белграде, Париже и Нью-Йорке, пишет сценарии для других постановщиков, отмечает kino-teatr.ru.