Барнаул -12°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Известный режиссер Эмир Кустурица опять не доедет до Шукшинского фестиваля на Алтае

Всемирно известный сербский режиссер, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица в этом году снова не сможет приехать в Алтайский край на Шукшинский кинофестиваль. Об этом рассказала министр культуры Елена Безрукова.

Эмир Кустурица.
Эмир Кустурица.
commons.wikimedia.org

Причина прежняя — пандемия коронавирус.

«Это связано с нестабильной эпидситуацией. Подождем более благоприятных времен», — подчеркнула Безрукова.

Кустурицу Алтайский край не может дождаться еще с 2020 года.

Также пока непонятно, какие звезды и кинематографисты в этом году посетят фестиваль, региональный Минкульт только ведет переговоры.

Напомним, стало известно, что Шукшинский фестиваль на Алтае в 2022 году планируют провести с 19 по 23 июля.

В 2021 году он проходил осенью, с 28 сентября по 2 октября, в ограниченном формате.

Кто такой Эмир Кустурица

Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

Наибольшую известность получил после фильмов «Время цыган», «Невидимые дети», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и «Андерграунд».

Также известен, как участник рок-группы The No Smoking Orchestra.

В последние годы живет и работает в Белграде, Париже и Нью-Йорке, пишет сценарии для других постановщиков, отмечает kino-teatr.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене