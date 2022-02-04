Приедут «Звери», «Сплин», Animal ДжаZ. В Бийске проведут первый сибирский рок-фестиваль

С 12 по 14 августа в Бийске пройдет Первый международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири». В течение трех дней на площадке аэропорта будут играть известные российские рок-музыканты. В соцсетях фестиваля сообщается, что организационный комитет — краевой Минкульт. Спонсоры пока неизвестны.

Александр Васильев и группа "Сплин" в Барнауле.

Кто приедет

На сайте фестиваля анонсированы такие рок-группы, как «План Ломоносова», «Слот», «Тараканы», «Ария», «Кис-Кис», «Анимация», Animal ДжаZ, «Северный флот», Найк Борзов и другие. Всего около 30 коллективов.

Обозначены два хедлайнера — это группа «Звери» и «Сплин». Уточняется, что позже будет известен третий хэдлайнер.

Где это будет

В качестве концертной площадки выбрали бывший аэропорт Бийска.

«На взлетной полосе, рулежных дорожках и бывших стоянках самолетов вырастет целый город, в котором будет царить дух свободы, музыки и отличного настроения», — сообщают организаторы.

Кроме хорошей музыки, гостям фестиваля обещают развлечения и активный отдых, фуд-корт, ночной клуб, который будет работать до утра, ЗАГС, огромное количество однодневных экскурсий по живописным местам Алтая и многое другое.

Сколько стоит билет

Билеты продаются через официальный сайт «Ветер Сибири».

Входной билет на все дни фестиваля в фан-зону обойдется в 3500 рублей, на трибуну — от 4800 рублей.

Вип-билет на все три дня будет стоить 15 тыс.рублей.

Место под палатку в палаточном городке на 4 человек — 1100 рублей, место на парковке на весь фестиваль — 1300 рублей.

А как же запрет на массовые праздники?

Сейчас в Алтайском крае действует запрет на проведение массовых мероприятий.

«Фестиваль запланирован на август. Его проведение, безусловно, будет зависеть от эпидобстановки, которая сложится к этому времени», — ответили в пресс-службе регионального Минкульта.

Напомним, что в Алтайском крае также готовятся к проведению Шукшинского фестиваля. Он должен пройти с 19 по 23 июля.