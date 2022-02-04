Приедут «Звери», «Сплин», Animal ДжаZ. В Бийске проведут первый сибирский рок-фестиваль

Кто приедет
На сайте фестиваля анонсированы такие рок-группы, как «План Ломоносова», «Слот», «Тараканы», «Ария», «Кис-Кис», «Анимация», Animal ДжаZ, «Северный флот», Найк Борзов и другие. Всего около 30 коллективов.
Обозначены два хедлайнера — это группа «Звери» и «Сплин». Уточняется, что позже будет известен третий хэдлайнер.
Где это будет
В качестве концертной площадки выбрали бывший аэропорт Бийска.
«На взлетной полосе, рулежных дорожках и бывших стоянках самолетов вырастет целый город, в котором будет царить дух свободы, музыки и отличного настроения», — сообщают организаторы.
Кроме хорошей музыки, гостям фестиваля обещают развлечения и активный отдых, фуд-корт, ночной клуб, который будет работать до утра, ЗАГС, огромное количество однодневных экскурсий по живописным местам Алтая и многое другое.
Сколько стоит билет
Билеты продаются через официальный сайт «Ветер Сибири».
Входной билет на все дни фестиваля в фан-зону обойдется в 3500 рублей, на трибуну — от 4800 рублей.
Вип-билет на все три дня будет стоить 15 тыс.рублей.
Место под палатку в палаточном городке на 4 человек — 1100 рублей, место на парковке на весь фестиваль — 1300 рублей.
А как же запрет на массовые праздники?
Сейчас в Алтайском крае действует запрет на проведение массовых мероприятий.
«Фестиваль запланирован на август. Его проведение, безусловно, будет зависеть от эпидобстановки, которая сложится к этому времени», — ответили в пресс-службе регионального Минкульта.
Напомним, что в Алтайском крае также готовятся к проведению Шукшинского фестиваля. Он должен пройти с 19 по 23 июля.