Барнаульский оркестр сыграет музыку из фильмов «Челюсти», «Супермен» и «Парк юрского периода»

Музыканты оркестра «Сибирь» исполнят произведения известного американского кинокомпозитора Джона Уильямса.
Зрители могут знать его по таким картинам, как «Один дома», «Челюсти», «Супермен», «Инопланетянин», «Список Шиндлера», «Парк юрского периода», «Звёздные войны», «Гарри Поттер» и другим.
В концерте также примет участие вокальная группа молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» им. Березикова.
Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист РФ Николай Комиссаров.
Начало в 17:00. Цена билетов 300 — 500 рублей. 6+