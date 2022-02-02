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В барнаульском музыкальном театре поставят этнографический мюзикл о слиянии рек Бии и Катуни

Алтайский музыкальный театр выиграл федеральный грант на постановку нового мюзикла к 85-летию Алтайского края.

Спектакль "Ползунов" в музыкальном театре
Спектакль "Ползунов" в музыкальном театре
vk.com/muzkom22

Новая постановка будет называться «Хан Алтай». Это будет современный мюзикл с использованием этнокультурных музыкальных традиций народов, населяющих современный Алтай, сообщают в городской администрации.

За основу постановки возьмут одну из легенд о слиянии рек Бия и Катунь и рождении великой сибирской реки Обь.

«Эта история приобретет новое звучание, особенно в год, объявленным президентом страны, Годом культурного наследия народов России. В рамках проекта также планируется провести этнокультурный фестиваль с выставкой народных алтайских костюмов», — рассказали в музыкальном театре.

Премьера мюзикла «Хан Алтай» запланирована на осень 2022 года.

Ранее в Молодежном театре Алтая поставили спектакль «Василисса» по пьесе современного драматурга Марии Малухиной.

По сюжету девочка-подросток сбегает от родителей в лес, где сталкивается с различной нечистью из русских сказок — Берендеем, Полуденицей, Лихом одноглазым, Болибошкой и так далее.

Почитать интервью с режиссером «страшной сказки» Викторией Печерниковой можно здесь.

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