От Бабы-Яги до Голливуда. Московский режиссер рассказала, почему ее «страшную сказку» в барнаульском театре нужно смотреть детям и родителям

И была великая битва лесной нечисти с человеком. Но заключили они перемирие — после него нельзя было людям появляться в лесу. Все строго блюли договор, пока не появилась Василисса. Неведомая сила тянет девочку в лес — там ее ждут встречи с древними духами и разные испытания. Так кратко можно описать сюжет премьерной «страшной сказки» в Молодежном театре Алтая. Поставила ее по современной пьесе Марии Малухиной режиссер Виктория Печерникова. Altapress.ru узнал у Виктории, чего бояться зрителям, кто такие Болибошка и Полуденница и как сказки влияют на нашу современную жизнь.

Нескучная «Курочка Ряба»

— Почему вы решили поставить именно этот материал?

— С драматургом Марией Малухиной мы знакомы и работаем уже несколько лет. Я делала эскиз по ее пьесе «Замыкание» в рамках лаборатории «Детский Weekend» фестиваля «Золотая маска», также Мария писала либретто к мюзиклам, поставленным мною в Челябинске, Орле и Нижнем Новгороде, но непосредственно ее пьес в театре я еще не ставила.

Пьесу «Василисса» Мария написала для театральной лаборатории «Десять минус» в РАМТе.

Эскиз спектакля по этому материалу сделал режиссер Филипп Гуревич. И, поскольку я стараюсь следить за работами моих коллег, я посмотрела запись эскиза — и сразу же влюбилась в пьесу.

Мне вообще очень нравится изучать фольклор, мифологию, сказки, традиции и ритуалы. Но также в этой пьесе поднимается много важных для подростка тем: как трудно познать самого себя, понять и принять свою природу, тема «свой-чужой», и тема необходимого для взросления отделения от родителей.

Режиссер Виктория Печерникова vk.com/mta_barnaul

После того, как я прочитала «Василиссу» уже как ридер драматургического конкурса «Маленькая Ремарка», я связалась с Марией, и узнала, что права на эту пьесу купил Молодежный театр Алтая, и они сейчас ищут постановщика.

Я попросила, чтобы она порекомендовала меня. Утром — звонок от директора Ирины Лысковец. Оказалось, что меня рекомендовали еще несколько человек. Так все звезды сошлись.

— Когда я прочитала пьесу , у меня сложилось ощущение , что это сериал «Ведьмак» в славянской обертке.

— Не могу ничего сказать на этот счет. Я не видела сериал, хотя он есть в моем списке «Что посмотреть».

Но да, драматург действительно обращается к исконно русскому фольклору. До этой пьесы я ничего не знала о таких персонажах как Полуденница, Болибошка, Летавец. Мало понимала, кто такие на самом деле Лихо Одноглазое или Берендей.

— Может тогда просто взять фольклорную сказку и нескучно ее поставить?

— Безусловно, можно взять и «Курочку Рябу», и поставить небанально и не по шаблону. Ведь сама по себе эта сказка невероятно сложная и мудрая.

Во всех народных сказках можно докопаться до смыслов. Когда я делала мюзикл «Дюймовочка» в Челябинске, я раскопала много информации об истоках этой сказки — кто такая на самом деле Дюймовочка, кто все эти существа, с которыми она общается. Андерсен ведь тоже много обращался к народным сюжетам.

В Барнауле поставили «страшную сказку» «Василисса» Евгения Савина

Вообще когда мы говорим о сказках, мы подразумеваем, что все они базируются на архетипических сюжетах. Например, есть герой, с которым что-то произошло, и теперь он должен идти куда-то далеко, чтобы кого-то спасти. Вот и у нас в пьесе девочка идет в лес, чтобы спасти семью от страшного Берендея. Стандартная такая голливудская коллизия.

— Потому я и вспомнила про «Ведьмака» — там тоже есть девочка , которая плутает по лесу.

— Опять же потому, что в мире существует ограниченное количество сюжетов, на которых строится любая история.

Если говорить об оригинальной сказке «Василиса Прекрасная», то там героиня идет в лес к Бабе-Яге, которая дает ей череп со светящимися глазницами, и Василиса освещает им себе дорогу…

— В сети даже есть мем с такой картинкой.

— Наверное, вы говорите про иллюстрацию художника Ивана Билибина для сборника русских сказок Афанасьева.

Сказочная Василиса Свободные источники из Интернета

Кстати, мем — это тоже современный атрибут переосмысления давно знакомых историй. Можно сказать, что и наша «Василисса» — это переосмысление классической сказки, где главная героиня после прохождения испытаний из ребенка превращается в девушку.

— То есть , чтобы современному ребенку донести какую-то мысль , нужно говорить с ним на языке Marvel?

— Ну, далеко не все дети любят эти фильмы. Когда я говорю про переосмысление и современную подачу, это не значит, что я имею в виду язык комиксов.

Но говорить на языке, который будет близок и понятен ребенку, нужно обязательно. Понятен не в смысле примитивности — дети не глупы, они умнее нас — но нужно увлечь их историей, найти ключ к их восприятию.

Каждый — супергерой

— Что нового для себя вы открыли в русском фольклоре , который изучали перед постановкой?

— Очень много! Как ни странно, я раньше не слышала ни об одном персонаже из пьесы. Ну, кроме волколака и русалок, само собой. О Берендее знала только из «Снегурочки» Островского.

В Барнауле поставили «страшную сказку» «Василисса» Евгения Савина

А Берендей — это самый сильный лесной колдун, оборотень, который может превращаться в медведя. Ничего не напоминает? Например, героя из «Обыкновенного чуда» у Шварца.

Волколак — тоже оборотень, обращается в волка. Летавец — огненный змей, который кометой летит по небу и, залетая в дом к женщине, превращается в соблазнителя. В Средневековой Европе таких духов-искусителей еще называли инкубами.

Полуденница — это дух, в виде девушки или старухи с серпом. Она обитает на поле и один час в сутки имеет власть над миром. Если не спрятаться от нее — можно получить удар по голове. Возможно, так наши предки объясняли, что ровно в полдень надо прекратить работы и уйти в тень, чтобы не получить солнечный удар.

Болибошка — маленький старичок, который встречается в лесу путникам и говорит им, что потерял котомочку. И стоит человеку наклониться, чтобы поискать ее, Болибошка прыгает ему на спину, и у его жертвы начинаются головные боли, мигрени, в таком состоянии можно заблудиться и сгинуть в лесу.

В Барнауле поставили «страшную сказку» «Василисса» Евгения Савина

Восточнославянские русалки — хозяйки водоемов — не имели хвоста, хвост — это позднее западноевропейское влияние. На «русалочью неделю» (или «зеленые святки» — неделя перед Троицей — Прим.ред.) они могли позволить себе что угодно — бегали по полям, сидели на деревьях, забирались в дома и могли защекотать людей до смерти. Девушки оставляли голым русалками свои рубахи, таким образом, откупаясь от них.

— А мы помним разве что Бабу-Ягу , Лешего да Кикимору…

— Мы потеряли не только знания о духах предков. Утеряны многие традиции и почти утерян малый фольклор — потешки, пестушки, поговорки, приметы, загадки.

Очень мало осталось и от настоящих славянских сказок. А ведь раньше сказками объяснялось устройство всего мира, они были связаны с обрядовой деятельностью. Таким образом, шла передача сакральных знаний в устном творчестве. В сказках не было морали, мир не делился на плохих и хороших.

В Барнауле поставили «страшную сказку» «Василисса» Евгения Савина

Та же Баба-Яга была не злодейкой, а ведуньей, которая много чего знала и ведала. А нога у нее была костяная, потому что она была вхожа в мир мертвых и живых. Печь была проходом в мир мертвых, ушедших предков.

— Поэтому к ней и относились с уважением.

— У нас в пьесе взаимоотношения лесной нечисти и человека подается как тема отношений природы и человека. Люди ходят в лес — как они должны себя там вести? Безусловно, с особым уважением.

Нужно быть чутким к миру, слышать, что он тебе говорит. Сначала Василисса ведет себя в лесу как норовистый подросток, а после того, как сталкивается с лесными обитателями, с другим миром, начинает уже прислушиваться, присматриваться, становится более осторожной.

В Барнауле поставили «страшную сказку» «Василисса» Евгения Савина

В сцене, когда главная героиня произносит свой самый сильный заговор, я посоветовала актрисе Анастасии Даниловой представить за своей спиной всех своих предков. Этот секрет энергетической мощности мне рассказали в ГИТИСе.

В познании себя, своих корней и строится вся интрига спектакля. Героиня должна узнать, почему она ходит по ночам, говорит на змеином языке…

— Тут мы должны еще вспомнить Гарри Поттера и момент избранности.

— Да, всякий подросток думает, что он избранный. Гарри Поттер потому и стал таким популярным, потому что это мечта каждого — стать супергероем.

— А потом он взрослеет , устраивается в офис и его мечты об избранности разбиваются вдребезги.

— А здесь и кроется самое важное — выбор собственного пути. Можно не работать в офисе, а делать то, что велит душа. Есть тысячи примеров, когда люди в 50−60 лет кардинально меняли свою жизнь.

В Барнауле поставили «страшную сказку» «Василисса» Евгения Савина

Но если уж ты работаешь в офисе, и это твой осознанный выбор — сделай так, чтобы тебе там не было скучно, добавь творчества, креативности. Переверни мир, как Стив Джобс. За это ты тоже ответственен.

Главное — быть счастливым на своем месте, понять, зачем ты пришел в мир, в этом сверхзадача человека.

Сказка для взрослых

— Сказка — страшная. Чего нам бояться?

— Для меня самые страшные моменты в спектакле — это когда Василисса боится себя, своей природы. Мир ее провоцирует, требует проявить свою силу, а она не знает, что с собой делать. Персонажи нашего спектакля кому-то могут показаться страшными и жестокими, но на самом деле нет ничего страшнее, чем предать себя.

— Вы хотите , чтобы дети смотрели ваш спектакль с родителями. Почему для вас это так важно?

— Потому что мамы и папы часто забывают, что когда-то сами были подростками. А иногда не забывают, но всеми силами стараются сделать так, чтобы дети не совершали их ошибок. Но так не работает.

Подросток должен получить свой опыт сам. Родители должны дать ему поддержку, ощущение безопасности, надежного тыла. А не делать из него юриста или балерину, чтобы реализовать собственные амбиции и мечты. Услышать природу ребенка — великая миссия родителей.

В Барнауле поставили «страшную сказку» «Василисса» Евгения Савина

Мамы и папы могут увидеть это в нашем спектакле. Родители Василиссы пытаются оберегать ее, защищать, а значит контролировать. И только в финале, они многое переосмысляют и дают сделать ей свой выбор самостоятельно.

— Получается , сказка — ложь , да в ней намек , конкретно тут — родителям.

— Можно сказать и так. Я не люблю, когда говорят, «я лучше знаю, что для моего ребенка хорошо», «так принято», «а что люди скажут», «мы так жили, и он пусть так живет». Все эти фразы и надстройки не про «услышать ребенка», они не позволяют ему найти свой путь, и он вынужден следовать родительской указке или убегать из дома.

Я понимаю, что переходный возраст — это стресс для всей семьи. У меня самой растет подросток.

В Барнауле поставили «страшную сказку» «Василисса» Евгения Савина

Некоторые родители с ужасом наблюдают, как их милый малыш прекращается в прыщавое существо с длинными руками и ногами, которое еще вдруг перестает их слушаться и начинает хамить, хлопать дверями, запираться в комнате. Принять такую перемену безумно трудно. Надо искать диалог с подростком, ежедневно выстраивать отношения, это важно для его будущего.

Но трудно и самому подростку, который зачастую сам не понимает, что с ним происходит. Так что тут семье можно пожелать только терпения.

— Говорят , сегодня для подростков пишут мало хороших пьес.

— Это неправда — просто те, кто это утверждает, мало читают. Каждый год на конкурс «Маленькая Ремарка» присылают очень много хорошего материала. Единственный «проблемный» возраст, для которого пишут меньше пьес — это 8−12 лет.

Но режиссеры для этого возраста часто берут не драматургию, а прозу, в том числе зарубежную. Есть прекрасные детские издательства, например, «Самокат» или «Розовый жираф». Они проводят разные конференции по детской литературе, составляют на сайте подборки. И многие переводчики зарубежной литературы, например, Ольга Варшавер, новый интересный материал сразу пересылают режиссерам и завлитам театров.

— Какие сказки сами бы посоветовали почитать-посмотреть?

— Я очень люблю все сказки из моего детства. Джон Р.Р.Толкин, Льюис Кэрролл, Кир Булычев, Астрид Линдгрен, Клайв С. Льюис. Обожаю советские фильмы Александра Роу.

Сама я фанат английского писателя Дэвида Алмонда — ставила спектакли по его книгам «Меня зовут Мина» и «Мой папа — птиц». Еще люблю Кейт ДиКамилло, автора «Удивительного путешествия кролика Эдварда». Кстати, эту сказку можно увидеть здесь, в Молодежном театре Алтая. Из российских писателей мне нравятся Ольга Громова, Нина Дашевская и Мариам Петросян.

В Барнауле поставили «страшную сказку» «Василисса» Евгения Савина

Сейчас при желании можно найти всё, выбор огромен, и множество специалистов помогают понять и изучить огромный мир детской и подростковой литературы.

Понимаю, что сложно, некогда — да, родителем быть трудно. Но интересно.

Что известно о собеседнике

Виктория Печерникова родилась в Москве.

В 2000 году окончила оперное отделение школы «Галина Вишневская». В 2004 году — актёрский факультет Института современного искусства.

До 2010 года работала преподавателем актерского мастерства и ассистентом режиссера в колледже музыкально-театрального искусства № 61 «Галина Вишневская».

В 2015 году окончила режиссерский факультет ГИТИСа.

Работала в разных театрах страны — Et cetera, «Школа современной пьесы», Московском ТЮЗе, театре на Таганке и многих других.

Поставила в Бийске два спектакля — «Фантазии Фарятьева» по пьесе Аллы Соколовой и «Мятель» по произведению Пушкина.

Когда смотреть спектакль

Спектакль «Василисса» можно будет увидеть в МТА 8 и 9 января. Начало в 17:00, цена билета — 250−400 рублей.