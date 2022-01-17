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В Алтайском музыкальном театре назначили нового главного режиссера

В Алтайском музыкальном театре в Барнауле назначили нового главного режиссера — должность займет Татьяна Столбовская.

Режиссер музыкального театра Татьяна Столбовская
Режиссер музыкального театра Татьяна Столбовская
Музыкальный театр

На этом посту она сменит Константина Яковлева, который был главрежем с 2013 года по август 2021, сообщили в театре.

Зрители знают Столбовскую по многим спектаклям — «Одолжите тенора», «Любовь и голуби», «Невеста из Имеретии» и новогодним постановкам: «С Новым годом, папа!», «1001 новогодняя ночь», «Шоу для настоящих леди».

До конца сезона она представит ещё две премьеры. Одна из них — мюзикл «Доходное место» — состоится уже в апреле.

Спектакль &quot;Невеста из Имеретии&quot;.
Спектакль «Невеста из Имеретии».
Анна Зайкова.

Татьяна Столбовская окончила Новосибирский государственный театральный институт, отделение «Актёр драматического театра и кино» в 2005 году.

В музыкальном театре начала карьеру с должности ассистента режиссера в 2010 году. В 2021 году окончила ГИТИС по специальности режиссёр музыкального театра.

Напомним, что в прошлом году бывший главреж Константин Яковлев почти сразу после номинирования на премию «Золотая маска» оказался в аналогичной должности в Пермском ТЮЗе.

Будет ли дальше Яковлев сотрудничать с барнаульским театром в качестве приглашенного режиссера — пока неизвестно.

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